《热点透视》中国贸易逆差数据只是深刻变化的表象

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚 编译 徐文焰
路透香港3月12日电---中国将不得不习惯月度贸易逆差数据.虽然中国在2012年前两个月呈现42亿美元的贸易逆差可以归为特殊因素的影响,但一些深层的东西也在改变.在中国进口商品中,用於深加工再出口的比重下降,而直接进入国内消费市场的商品比例则上升.
大豆进口量增加13%可能部分归因于南美因乾旱减产後的预防性采购.而铜进口量同比增加50%则令人怀疑.铜可被用於绕开紧缩的货币政策:进口商获得商品进口的信用证後,迅速将进口的商品脱手以套现,这样就可以在信用证到期前使用这笔资金.
一些改变将会持续.中国家庭财富的增长引导更多进口进入消费领域.农产品进口额在2000-2010期间大增四倍.此外2012年头几个月的汽车进口量较上年同期跳增33%,达到18.4万辆.
这些变化使得中国经济发展模式发生巨大改变.迄今为止,中国巨大的对外贸易大部分都与加工业有关:进口某种商品,通过廉价劳动力增加一点价值,最後出口.中国对外贸易约占国内生产总值(GDP)的40%,是美国或欧洲比重的三倍.不过随着中国越来越富裕,劳动力成本上升而且该国更能自给自足.中国尤为薄弱或壮大的行业将在贸易额中占据更大比重.
这种转变已显露端倪.劳动密集型的服装和鞋类出口较上年同期下降逾2%.高端产品出口形势改善,不过电子产品与机械出口8.8%的年增幅仍比2011年最後三个月中的11.5%有所下降.
当几乎所有出口基本上都是进口再加工产品时,要维持贸易顺差轻而易举.但如果进口开始走上自己的轨道,与出口贸易逐步脱钩,就难免偶尔出现月度逆差.贸易逆差数据不过是深刻变化的表象.(完)
--译文审校 王丽鑫
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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