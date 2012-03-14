《热点透视》在伯南克的美联储看来 所有通胀似乎都是过眼云烟

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson; 编译 龚芳
路透纽约3月13日电---对於伯南克领导下的美国联邦储备委员会(FED)来说,所有通货膨胀似乎都是匆匆过客.该行在其联邦公开市场委员会(FOMC)最近一次会议的声明中指出,汽油价格上涨对整体通胀所造成的影响将转瞬即逝.这轻易说明了该行有理由维持超低利率直至2014年末.
然而,在物价涨幅已然超越美联储软性通胀目标2%的情况下,为了让现行政策再维持30个月所需要的一套高明歪理,或许会愈来愈有看头.
美国1月消费者物价指数(CPI)较上年同期上扬2.9%,核心CPI上升2.3%,均高於美联储1月发布的软性目标.展望未来几个月,近期汽油价格上扬将会影响到CPI数据,但对核心CPI不致造成直接的冲击;然而,核心CPI约有四成是由房屋成本所构成.而租赁费用显然正在上涨.
至于伯南克偏爱的个人消费支出(PCE)物价指数,2011年第四季较上年同期成长2.7%,而扣除食品及能源的核心PCE则为上扬1.8%.仅有核心PCE显示物价涨幅低於美联储的目标,但它只需略微加速就会超越这道目标.
伯南克的零利率政策目前已迈进第三年,已然造成了若干市场扭曲.银行透过长短期利率间的差距牟取庞大的收益,而坐拥约300亿美元资本的高贡杆机构抵押型房地产投资信托(REIT)同样也硕果累累.
企业获利因低廉资金而膨胀至1929年以来最高水准.大宗商品、能源、债券及股价连袂窜升.反观避险的存户的报酬率在扣除通胀及税负过後则为负值,可能压抑美国储蓄资金池.
在2014年末之前的30个月内,倘若在经济走强之际仍维持现行政策的话,则商品及能源价格可望持续攀升,而这将刺激整体通胀不断上升.如果置之不理,并且将政策僵化成为信条,伯南克及其追随者势必要搞出一些有意思的解释.(完)
--译文审校 张涛
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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