《热点透视》伦理经济：欧洲问题究竟出在哪？

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 李爽/肖群英

路透伦敦3月14日电---欧元区债务危机说明欧洲出了严重问题.但问题出在哪呢?

多数金融领域专业人士都认为是经济出了问题.长期以来,他们一直认为欧洲大陆一团糟--生产总值(GDP)增长缓慢、政府无能、监管令人窒息且其文化无法为各市场所"认同".欧洲民众看来同样失望,尤其是对经济.欧洲调查机构Eurobarometer最近的一份调查显示,71%的受访者认为危机不会在未来两年结束.

金融业人士和市民没必要担忧经济.即便成长缓慢势头真的再持续几年,欧洲经济也将继续呈现现代经济模式.考量欧洲较长假期以及不同生活方式选择後,欧洲消费者基本与美国人一样生活得很好,甚至欧洲在收入和消费品分配方面比美国更公平.欧元区贸易逆差较低,1990年以来的累计逆差甚至低於美国过去六个月的逆差规模,这表明欧洲具有全球竞争力.不过,欧洲的失业问题或许比美国严重,但各国政府也在努力解决这一问题,虽然有些缓不济急.

欧洲真正的弱点不是经济,而是政治.在缺乏政治凝聚力的情形下,光一个小型无赖政府(希腊)和两个粗心小国(葡萄牙及爱尔兰),就把把相对不那麽严重的金融问题转变成一场超乎寻常的硬仗,亦即避免灾难性的金融崩溃.尽管存在风险,但政界人士和官僚们却耗费数年时间争论不休.他们最终可能已经发现必不可少的坚定态度和团结力量,但还有许多尚待解答的问题,表明未来仍很有可能出现多重危机.

优柔寡断和争执不和必须有所节制.从政治角度看,欧洲远比一个世纪以前稳定得多,当时一个很小的触发因素就引燃第一次世界大战.从财政和金融方面看,欧洲一体化程度也远高於战後的情形,当时不利团结的赔款政策以及不够灵活的金本位制度造成严重影响.

但欧洲可以有更好表现.我认为通过三方面努力可以使欧洲更强大.

第一点想必已经付诸实施,即在经济正常时期平衡各国预算.之前为此签署的稳定暨成长协定失败,但期间发生的危机可能已经使各国集中精力,并增强了决心.若非如此,那麽一遇到经济挑战,欧元计划就会轻松瓦解.

其次,各国政治家和欧洲央行(ECB)应同意并明确无误地公开表示,财政条约意味着若今後一国财政入不敷出,将由债务国和债权国共同分担解决财政窘境的成本.尽管围绕如何分摊这些损失总会存在一些纷争,但如果每个人都接受责任分担的原则,则一切都可迎刃而解.若贷款出现坏账,则借贷双方都会陷入困境.若成员国不团结,那货币联盟就难以存活.

第三,欧洲需要使经济从属於比实现繁荣更伟大,更具政治感召力的契约.一个只追求物质的协议,在经济滑坡时总是不堪一击.

半个世纪以前,当欧盟的前身创立时,有很好的理由来强调经济统一:若采用其它类型的多国联盟,将更具挑战性.欧洲不像美国,後者在文化和政治层面都可以宣扬单一的"美国生活方式".(在150年前的南北战争中,美国各州的权力实际上已被消灭).欧洲也不像中国,中国在3,000年前就已统一语言和文化.

与之相反,欧洲国家在几百年来一直处於各自为政的状态,发展起各自独有的语言和文化.这些国家常像是少年团伙成员,自认为高人一等,随时准备互殴.

在经历二战这场最大规模的战争後,制造和平的人们沿用了业内最佳做法:通过聚焦于争议最少的领域--经济来建立信任.这一招已经奏效,尽管几乎每一步都很艰难,而且最後一步整合各国的货币和财政政策,已经搞得伤痕累累.

然而在过去60年经济大获成功之後,有一点应该已经显而易见,即加强统一无需牺牲各国多样性.意大利人可能永远不会像德国人一样,就如纽约人不像加州人,上海人不像北京人一样.但只要能够成为与美国和中国一样成功的实体,欧洲人就应该能找到足够多的共同点,来带给欧盟比经济私利更强大的支持.如果这都做不到,欧洲的确会出问题.(完)

--译文审校 张明钧/程琳

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