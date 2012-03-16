《热点透视》汇丰再度参与交行定增 获利前景料有限

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 洪曦

路透香港3月15日电---银行资本金可谓是稀缺之物.那麽为何汇丰控股(HSBA.L)又向它的中国合作夥伴--交通银行(601328.SS)(3328.HK)投资了17亿美元呢?虽然汇丰通过增加投资,维持了在交行的19%持股比例,但却难以带给投资者看得见的回报.正如那些持有中资银行少数股股权的西方银行一样,汇丰被拖入了一个套钱陷阱.

从财务方面考虑增加对交通银行的持股逻辑性不强.诚然,汇丰是要巩固能够分享交通银行获利的份额--2011年交行为它贡献了14亿美元利润,约占汇丰中国总体业绩的一半.但那只是账面上的获利.交行的股息率不到4%,要远低於12-15%的汇丰股东权益报酬率(ROE)目标.两家银行声称要协同合作,但不要去对合作能够产生的收益进行量化.

可取之处有两点.它对交通银行的投资仍相当有利可图.在2005年,汇丰以17.5亿美元价格换取了19%的控股比例,并在2007年再度注入约12亿美元,汇丰最近一次增持交行股份则是在2010年,当时後者也是决定增发股份.而综合算起来,这些资金仍远低於汇丰现有持股市值的90亿美元.尽管汇丰要是想在不冒犯这位中国合作夥伴的前提下售出股份,将会很难.

此外一个情况是,汇丰投资者入股其开拓中国业务的雄心.汇丰表示,未来若得到监管机构批准,希望提高在交通银行的持股比例并将大幅增加在中国开设分行的数量.言下之意,与身为国有控股企业的交通银行搞好关系,将会令汇丰的扩张计划更有可能实现.但是这在目前还没什麽动静,就连双方在2009年为发行信用卡而成立的合资企业,尚未得到批准.

眼下,投资者打算相信交行赋予汇丰选择价值.不过别的银行早已对这种套钱陷阱感到厌烦.前有高盛(GS.N)零星出脱中国建设银行(601398.SS)股份的举动.摩根士丹利(MS.N)也从中国国际金融有限公司(CICC)撤股并赚得利润後,又同一家规模较小、可塑性更强的中国企业牵手.汇丰对其信念坚持不懈,但投资者们可不一定会一直等待下去.(完)

--译文审校 田建华

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