《热点透视》避险资产出现震荡 预示金融市场投资方向大变

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell 编译 张明钧
路透伦敦3月19日电---各金融市场一夕变色.美元兑日圆处於11个月高点.金价自2月28日以来下跌8%,而英国、德国及美国公债收益率(殖利率)均大幅上涨,因高价避险工具走势踉跄.全球股市虽上涨,但走势沉闷.
这一切发展都反映着基本面利多因素.全球和美国经济均正改善当中.美国实施第三轮量化宽松可能性降低.但事况略为恢复正常,却威胁着摇撼不断高耸的避险债券价格,并在全球外汇、商品及股票市场出现後续效应.
事态看似恢复正常却带来威胁,因这打破了延续多年且已经发展到极端的趋势:英国公债收益率创下至少三个世纪以来的新低,美国公债涨势则是延续三十年.
处理罕见危机的政策已经对所有人造成影响.量化宽松政策推动避险公债收益率下滑,藉以让股票及外汇资产等风险偏高投资取得较为低廉的融资成本.美元因而成为主要融资货币.美元兑一篮子货币指数在2001年达到120的峰值,而自2008年以来则创出70区间的纪录低点.这对於替代金属货币--黄金有利.而大宗商品多用美元计价,因此其价格也因美元走软而上扬.
但随着美债收益率攀升,美元正呈现大涨.美元指数已然走高,尽管仍在80的水准.价格已见膨胀的全球商品市场所面临的威胁,在於若美元不断走高,商品价格及金价可能做出非常负面的回应.这可能会是件好事.若全球经济想要持续复苏,避险公债价格下跌是理所当然的,且油价也需要下跌.
债市修正不见得对全球股市不利,然而股市一直以来也因为融资成本低廉而受惠,若债市的修正走势非常剧烈,股市初期也恐将受到重伤害.决策官员也不会平静地看着避险公债收益率走高.收益率上扬意味着抵押贷款成本升高,而这恐将损及美国房市复苏.
金融市场大震荡正迎面而来.避险公债价格必然会下跌,而其价格崩盘走势将会带来重大冲击.目前已经可以感受到初期的震波.(完)
--译文审校 田建华
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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