《热点透视》中国需求放缓或给海外大宗商品买家带来宽慰

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 顾蔚; 编译 王兴亚
路透香港3月22日电---过去十年中国一直是大宗商品市场的最大驱动力.但这种局面正在悄然改变.3月中国制造业活动萎缩,暗示资源需求放缓.大量进口令贵金属库存过剩的风险加剧.中国需求减缓可能为其他买家所乐见.
汇丰3月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值连续第五个月处於荣枯分水岭下方.出口订单未能实现复苏,总的新订单降至四个月最低.新的聘雇活动同样下滑.不过尽管前景疲弱,中国的大宗商品库存仍在增加:几乎50%的受访者称原材料库存上月增长,2月时这一比例为47%.在2月精炼铜进口同比骤增170%後,企业的库存可能已过剩.这样一来,未来需求增长空间变小.
需求减缓并不仅是短期现象.过去十年,中国钢铁产量每年平均增长14%,比国内生产总值(GDP)增速高约四个百分点.随着中国减轻经济对基础设施建设投资的依赖,转而更多关注国内消费,钢铁产量增长将会减速.楼市低迷或加速经济转型.这意味着中国2011年铁矿石进口增加11%的情况将难以重现.全球最大矿商必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)预计,中国2012年铁矿石进口增幅或降至单位数.
同时,中国对国外石油不再那麽渴求.该国2009年成为继美国後的全球第二大石油净进口国.但继近期国内成品油价格上调後,中国的价格已更接近国际水准,从而对能源密集型行业构成打压.另外,中国还在大举进军页岩气领域.国有能源企业已在美国签署协议以获取页岩气开采技术,并且国内生产开始引入外国合作夥伴.若国内页岩气勘探实现突破,或将进一步抑制进口石油需求.
中国需求降温将有助於降低外国制造业成本,并将减轻国外消费者承受的燃油价格负担.短期内,中国缩减商品库存将成为主导.但逐步撤离重工业,以及开发廉价的国内页岩气,意味着这一趋势将在更长远时间内持续.(完)
--译文审校 隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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