《热点透视》Facebook真正价值有多少?

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Richard Beales 编译 程琳

路透纽约3月22日电---Facebook的31家承销商正在为该公司首次公开发行(IPO)做推介.这宗IPO如此高调,任何估值都有可能.但是与谷歌(GOOG.O)这个最相近的竞争对手进行历史比较会发现,即便估值是目前为止商谈区间最低端的750亿美元,也有过高之嫌.Breakingviews计算器可以解释其中理由,多空双方都能调整录入参数.

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谷歌2004年营收为32亿美元,接近Facebook在2011年的37亿美元.想让预测更一目了然,可以假设Facebook未来七年成长轨道与谷歌过去七年类似,这样就可以假设Facebook息税前利润率(EBIT margin)与Google一样也是平均33%.

加上30%的税率和适度的投资费用,就会得出年度自由现金流数据,可输入到基於达特茅斯大学塔克商学院Anant Sundaram创立的贴现现金流模型中.在日新月异的互联网世界,15%的贴现率似乎比较合理,2021年後可以重设更低的贴现率.

运算结果是,Facebook价值750亿美元,折合上市前股价为每股30美元左右.但一般来说IPO定价会给未来股东一些折让,比方说15%.如此一来,估值就要降到650亿美元以下.而这些价值中的近三分之二将来自今後10多年的现金流,因此押注Facebook可谓风险不低.

然而,像Facebook这样的公司,要找补起来也不难.贴现率下调2.5个百分点,就能增加150亿美元估值.但这个估值以後也很容易下滑.近期营收增幅和利润率假设仅下调5个百分点,估值就会减少100亿美元.

Facebook股价可能一鸣惊人,因为潜在股东,其中可能包括8.45亿用户中的很多人,都嚷嚷着要购买其新股.不声不响的贴现现金流分析很容易就被购股热情淹没.但这至少能表明,要想证明承销商最终给出的招股价无论怎样都算合理,得要做出多么大胆的假设才行.(完)