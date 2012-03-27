《热点透视》欧洲不应该再继续疑迷于金融防火墙

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 李春喜

路透伦敦3月26日电---欧洲金融防火墙的规模究竟应该多大?根据一些分析师的估算,欧元区应需多达2万亿欧元,这个规模足以对意大利、西班牙以及其他有需求的国家进行纾困.相比之下,计划规模为5,000亿欧元的欧元区永久纾困机制--欧洲稳定机制(ESM)就显得有些微不足道.除非ESM将希腊危机之後临时出台的欧洲金融稳定机构(EFSF)中未动用的资金包括在内.

目前欧洲的想法是扩大5,000亿欧元的资金规模,竖立起一个足够大的防火墙,这样才能说服国际货币基金组织(IMF)也同意出资.不过欧盟执委会最大胆的方案是将EFSF未动用的抵押品加入ESM,这样ESM的总规模将增加到9,400亿欧元.

但实际上,一味扩大金融防火墙的规模,既不可取也无必要.因为一旦拨出了资金,就会面临市场力量迫使政府动用资金的风险.而且借款成本较高的国家也容易对低廉的纾困形成依赖.即使欧元区可以打造一个足以纾困意大利和西班牙的大型基金,但这样大规模的纾困可能会破坏市场的稳定.北欧国家将会很不情愿加入,而且他们自己的资信也会受到损害.最後还有一个风险就是,如果纾困了意大利,有一天法国可能也会步其後尘.

当然,在有些状况下纾困还是有必要的.比如说希腊,由於该国需要进行非常深入的社会改革,未来许多年希腊可能都要依靠援助.如果葡萄牙的改革未获成功,可能会与希腊处於相同的境地,因此可能会再次需要救助.但这并不是说其他欧元区国家的问题也需要完全一样的对待.

以意大利为例,去年该国公债收益率(殖利率)一度突破7%,当时有些评论员认为进行纾困在所难免.但结果却并非如此.高收益率仅仅维持了几个月就使前总理贝鲁斯柯尼的政府倒台.对於推进改革而言,使这些国家承受市场的压力,可能比纾困更有效果.

但如果放任市场行为不加限制,也是一种危险的做法.去年的意大利危机之所以得到遏制,主要是因为欧洲央行通过购买政府公债,使债券市场没有失控.然後欧洲银行通过向银行业提供长期融资,进而保护了欧洲的银行业.很显然,欧洲央行的这种做法将会使成员国的资金置于风险境地,正如ESM将履行的职能一样.即便如此,欧洲央行的策略仍然更为可取,因为市场的压力仍然存在,而且欧洲央行提供的是抵押贷款,以折扣价买入公债,最终甚至还能盈利.在危机缓解时,欧洲央行能够迅速地全身而退,就像解决意大利危机时一样.因此,除了产生一些心理安慰之外,扩充纾困基金规模根本就没有必要.(完)

--译文审校 高琦

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