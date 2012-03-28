《热点透视》量化宽松促进经济复苏 通胀风险随後而来

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell; 编译 李爽
路透伦敦3月27日电---外界早就预期量化宽松举措会带来通胀风险,如今,这种风险正在悄悄逼近.如果不大举印钞,整个西方金融体系可能早已崩溃,我们的信贷紧缩形势也依然会很糟糕,而且全球贸易减少.美国联邦储备委员会(美联储,FED)为防止出现这种局面而采取果断干预举措,还是值得特别称赞的.不过现在情况发生转变,全球经济复苏,即便欧元区二线国家仍处泥沼,欧洲整体趋势偏软.但该是认真考虑量化宽松带来通胀风险的时候了.
全球通胀趋势尚不十分强劲,但已在目标水准之上.全球货币政策依然高度宽松.全球最大的两大经济体--中美两国广义货币增长非常迅速,增速分别为13%和9.9%.中国过去一年已经收紧政策以遏制通胀.虽然欧洲央行一直没有直接采取量化宽松举措,但自2011年中以来其资产负债表规模已经扩大了一半,自2006年以来更是增长两倍.与此同时,美国和欧元区的通胀率分别达到2.9%和2.7%.中国通胀率放缓至3.2%.但新兴国家巴西和印度通胀率则分别高达5.8%和9.1%,仍然成问题.
其中部分原因在於油价和商品价格高涨.对於量化宽松与商品价格之间可能存在因果联系的观点存在争议,但在大举印钞的同时,金融市场确实普遍上涨,商品价格亦然.
日本持续存在通缩问题,促使决策者--尤其是美联储--倾向於维持超宽松货币政策.但美国以及其他国家对大规模量化宽松政策的反应或许与富有、人口老龄化且增长迟滞的日本不同.各国央行加息不是一定会扼杀刚刚起步的经济复苏.但现在是他们控制印钞的时候了.
随着经济复苏站稳脚跟,扩张性量化宽松举措将威胁前几轮印钞举措带来的稳定性.各国央行必须牢记,在拯救上一场危机的同时,经常会播下下一轮危机的种子.(完)
--编译 李爽; 审校 田建华
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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