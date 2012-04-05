《热点透视》燃眉之急缓解後 欧元区要警惕松懈迹象

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 郑茵

路透伦敦4月2日电---要警惕松懈的迹象.欧洲央行,以及欧元区各国的政治家们已经为解决危机争取到了所需的时间.然而现在却出现了松懈迹象.也许只有危机感再度降临,才能催促政要们去解决那些根本性的问题.如果他们能未雨绸缪先行一步,情况就会好得多.

这场为争取时间而采取的大规模行动就是指欧洲央行向本地区银行业者挹注1万亿欧元的超低成本三年期资金.而上周欧元区国家政府同意将本地区纾困基金规模上限从5,000亿欧元提高至7,000亿,也为解决危机赢得了一些时间.

这些举措让危机有所降温--不仅缓解了银行业可能崩溃的担忧,亦降低了那些有困难国家政府,尤其是意大利和西班牙政府的筹资难度.欧洲央行上周公布的数据显示,央行挹注的廉价资金从银行大量流向公债.意大利银行业者2月净买入欧元区公债达到创纪录的230亿欧元.同期西班牙银行业净买入157亿欧元公债,此前在1月亦创纪录地净买入230亿欧元.

这其中的风险在於,随着短期融资压力的减轻,政府推行不受民众欢迎改革举措的决心会变弱.如果真的出现这种情况,那麽之前争取来的时间就完全白费了--而且当危机再度卷土重来时,当局将会束手无策.

这种松懈正在显露初步迹象.其一便是政治家们近来屡屡表示,危机的最糟糕阶段已经过去,最近一次说这番话的是意大利总理蒙堤.他们也许是希望为自己对抗危机的手段赢得称赞,或许只是为了松一口气.然而,现在宣告胜利还为时过早.

意大利就是一个很好的例子.蒙堤本该早些推行至为关键的就业市场改革,当时他的支持率还很高,而且选民们担心意大利会陷入全面危机.但是他没有.尽管他现在拿出了一套很好的计划,但他作为无懈可击的学术派总理的蜜月期已经接近尾声.根据ISPO上周公布的民调结果,他的支持率已经从3月初的62%降至44%.三分之二的意大利人反对他的就业改革计划.

西班牙的情况也差不多.首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在他候任期间就应该趁热打铁提出一份恢复政府财政平衡的预算报告.公平地说,他的政府上周五的确公布了削减财赤的计划--然而如果中央政府不能解释清楚如何抑制支出无度的地方政府在医保和教育方面的开支,这些计划的可信度就无从判断.与此同时,拉霍伊的蜜月期也已经结束.他上周未能赢得安达卢西亚地区的地方选举,而且面临其执政以来的首次总罢工.

无论蒙堤还是拉霍伊,目前地位都还算稳固.尽管从理论上说意大利各政党可能希望把蒙堤撵走,但他们甚至还不如他受欢迎.同样,西班牙首相在议会里也拥有相当大的优势.但时间一个月一个月地过去,推行改革的难度将越来越大.两个人都必须坚定不移,在他们还有能力的时候实施全盘改革计划,决不妥协.

再看看其它地方,对於财政紧缩的热情也在渐渐退却--有时甚至发生在令人意想不到的地方.在财政自律方面素负盛名的荷兰政府现在却发现自己难以削减财政赤字.在这种压力下,执政联盟甚至可能倒台.

对於德国在去年12月强力促成的财政纪律公约,不满之声也越来越响.法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)希望在其中加入有关经济成长的内容.德国社会民主党也表示赞成.尽管该党属在野党,但这份条约要获得批准,必须得到该党派的支持.

最终可能发现,此项修改在公约中加入的条款强调经济成长与财政自律同等重要.实际上,这也并不是坏事:紧缩得太厉害可能事与愿违,因为严厉的预算压缩难免压垮经济,让增税减赤变得更加困难.

然而,政府不能在短期紧缩问题上立场松动或者无为而治.现在需要的是针对长期体制改革推出一项强有力的计划,譬如解冻就业市场以及在服务行业引入更多竞争.根据经济合作暨发展组织(OECD)的测算,这最终有可能使法国、意大利和西班牙这些欧元区大国的国内生产总值(GDP)增长约15%.就连服务业市场堪称铁板一块的德国,其GDP也可能因此而增长13%左右.

这样的一项计划将足以令欧元区各国在廉价资金的麻醉作用消失後,依靠自己的力量继续屹立不倒.但目前各国政府在廉价资金的抚慰下安然欲睡,其人民也相信危机最糟糕的时期已经过去,在这种情势下,政府还愿意作出这些改变吗?

现在所需要的也许就是来自市场的刺激.有迹象表明这样的情况正开始出现.上周西班牙10年期公债收益率一度触及5.5%.不过,刺激的力度颇有讲究.如果市场波动太小,政客们就会心安理得.而如果波动过度,则欧元区有重陷全面危机之虞.(完)

--译文审校 高琦

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