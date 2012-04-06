《热点透视》西班牙问题暴露出欧洲危机应对计划中的漏洞

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 郑茵

路透伦敦4月5日电---西班牙公债收益率大涨把欧洲又猛推回到危机模式里.决策者本来以为,欧洲央行的三年期贷款已经为欧元区赢得了一些时间,然而市场却在紧追不舍.

这回的引爆点成了西班牙.该国显然无力控制财政赤字,去年财赤与国内生产总值(GDP)之比较目标高出2.5个百分点,今年的目标又从原先的4.4%调高至5.3%,这让投资者大惊失色.西班牙银行业的买盘帮助该国公债收益率暂时企稳.但欧洲央行资金刺激的效果正在减退.10年期公债收益率重回5.8%上方.

西班牙政府决定放宽财政目标,已经让欧盟执委会大为不满.不过,时时刻刻想着财政紧缩或许无异於给自己拆台.中央政府正在艰难地设法控制自治地区的财政支出,这些地区要为预算超支负主要责任.同时,市场也在为经济成长惴惴不安;年轻人失业率竟高达50%以上,银行系统仍受到房地产市场曝险的拖累.根据花旗集团估计,在面临压力的情况下,银行业可能蒙受2,030亿欧元损失.

几乎没有什麽轻而易举的解决之道.欧洲央行可以向银行业提供更多资金,帮助他们购买国债.但根据花旗集团的数据,西班牙银行业在截至1月的两个月间增持520亿欧元国债,已经不堪重负了.全面救援看起来也很困难,因为这会把欧元区新近刚刚扩容的纾困基金的家底花光.

有一个办法是专门向西班牙银行业提供救援,也许还需要外部审计机构来帮忙,就像爱尔兰的做法那样.这至少可以缓解一直以来对房地产市场曝险的忧虑,或许还可以进而减轻一些政府财政方面的压力.

不过,最後西班牙还是必须依靠自己.投资者也许可以容忍放宽财政目标,只要有证据说明那些超支的地区正在得到控制.西班牙还需要继续推进改革,以促进经济增长.这意味着需要就业改革,通过降低社保金缴纳来减轻雇主的负担.

要说亮点还是有的:西班牙财政今年所需资金已经筹集到47%,因此公债收益率上升的影响有限.不过,马德里以及欧元区仍将经历另一个动荡时期.(完)

--译文审校 田建华

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