《热点透视》美国世行行长提名看似古怪 或以奇招制胜

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox; 编译 李春喜

路透纽约4月9日电---如果角逐世界银行行长职位是一个正常的竞聘程序,那麽新行长提名人选金辰勇可能不会有什麽机会.这位达特茅斯学院(Dartmouth College)校长缺乏管理国际贷款机构所需的两项资格:金融知识和外交经验.但世界银行行长的选聘从来都不是一个寻常的过程,这次尤其如此.

世行行长传统以来都由美国人担任.仅去年一年,该机构就向贫困和中等收入国家提供570亿美元贷款和援助.而在历任行长中,除了Barber Conable曾担任国会议员,Robert McNamara曾掌舵福特汽车(F.N)之外,其余都来自华尔街的大公司,包括Lazard Freres、First Boston和大通银行.即便是即将卸任的现任行长佐利克也曾在高盛(GS.N)任职.

这与医生出身的韩国裔候选人金辰勇截然不同.金辰勇现年52岁,过去三年都在田园牧歌般的新罕布什尔州Hanover市担任达特茅斯学院学院校长.根据滚石杂志最近的爆料,金辰勇在担任校长期间最大的外交挑战是解决大学联谊会极度出格的恶搞.这些联谊会喜欢用呕吐物在预备会员身上作画,甚至迫使他们与煎蛋卷一起吃下.据称他的努力成效不大.不过奥巴马政府的提名自然有它的逻辑.

虽然1944年的布雷顿森林会议规定由美国提名世行行长人选,不过世行还有其他186个利害关系国,而且他们也首次发出了自己的声音.本周世行执委会在华盛顿面试候选人时,还要面试其他两位候选人:Ngozi Okonjo-Iweala和Jose Antonio Ocampo.他们分别是尼日利亚和哥伦比亚的前财政部长.

如果在其他角逐中,他们的背景可能会具有优势,但这次却不一定,这也是金辰勇可能成为一名不一样的提名人的原因.因为他在抗击与贫困相伴的疾病方面成绩斐然.金辰勇可谓是抗击疾病黑暗势力方面的超级英雄,他是Partners in Health机构的联合创立人,该机构致力於在全球最贫困国家根除肺结核等传染性疾病;他也曾担任哈佛医学院全球卫生和社会医学系主任,并在2003年就职世界卫生组织,负责抗击艾滋病的工作.

虽然这些经历都与放贷没有丝毫关系,但这或许也是他获得提名的原因.金辰勇以往的工作都集中在发展的结果而不是过程上面.在美国对世行的统治受到其主要扶助对象的挑战之际,这点不同之处可能会起到关键作用.

诚然,金辰勇在周三接受世行面试时,可能不会获得所有25位执委的一致认可.金砖国家急待显示其影响力,上个月该组织在新德里的会议上曾讨论自己成立一个与世行类似的机构.但首次让一名发展阵营的专家执掌世行,肯定会摒弃那些简单复制以往先例的老套做法.试想,如果奥巴马提名高盛执行长布兰克梵来执掌世行消除全球贫困,结果又会如何.(完)

--译文审校 高琦

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