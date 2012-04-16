《热点透视》今年中国三大难题中政治和金融业冲击居首 GDP只是其次

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 吴云凌
路透香港4月13日电---中国目前的状况不是零点几个百分点就可以概述的.诚然,若从头条新闻来判断,今年第一季国内生产总值(GDP)8.1%的增长率确实难言乐观,路透访问的分析师原本预估为成长8.3%.不过,投资者对此不应过度思虑:经济增速只是中国三大困扰中最次要的一个问题.
经济放慢是真的,但大家也早有思想准备.总理温家宝将2012年GDP的增长目标定在7.5%,而去年的经济增速为9.2%.由此来看,目前的GDP数值并不算黯淡,往後还可能改善.扩大银行放贷是已经开始启动的一个刺激手段,数据显示3月银行业贷款总额达到1万亿(兆)元人民币.还有其他迹象说明经济活动也已升温,例如3月发电量小幅上升,而这经常被誉为是比GDP"更加可靠"的经济增长衡量指标.
若投资者真要担心某些东西的话,他们应该开始关心政治.前重庆市委书记薄熙来消失在公众视线之外,他的妻子因谋杀嫌疑被捕,暗示随着中国临近明年的领导层更换,该国的政治风险溢价上升.目前并没有发生政治动荡的迹象,但政治高层的忧虑加重,可能导致一些重大改革项目的步伐放慢,如开放严格受限的投资行业,以及利率市场化等.
忧思者还应该关注金融系统.和GDP一样,金融业的数据也有误导之嫌.2011年中国银行业报告的不良贷款占整体资产的比例只略高於1%.这个数值即便是精确的,也难以持续.银行系统是建立在导致资本配置不当的各种扭曲之上,其放贷活动更多是受到政策、抵押水平和隐性的政府担保所引导,而非出於风险和回报的考量.
并不是说GDP将无法反映今年中国面临的一些棘手难题.决策者很快就必需对有些问题作出决定,比如是否愿意容忍利用银行放贷刺激经济所带来的通胀压力.而政治或金融层面的冲击也会迅速在GDP数据中得以感知.但是中国的情况越复杂,一项重要数据的效用也就变得越小.(完)
--译文审校 沈以文
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。