《热点透视》今年中国三大难题中政治和金融业冲击居首 GDP只是其次

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 吴云凌

路透香港4月13日电---中国目前的状况不是零点几个百分点就可以概述的.诚然,若从头条新闻来判断,今年第一季国内生产总值(GDP)8.1%的增长率确实难言乐观,路透访问的分析师原本预估为成长8.3%.不过,投资者对此不应过度思虑:经济增速只是中国三大困扰中最次要的一个问题.

经济放慢是真的,但大家也早有思想准备.总理温家宝将2012年GDP的增长目标定在7.5%,而去年的经济增速为9.2%.由此来看,目前的GDP数值并不算黯淡,往後还可能改善.扩大银行放贷是已经开始启动的一个刺激手段,数据显示3月银行业贷款总额达到1万亿(兆)元人民币.还有其他迹象说明经济活动也已升温,例如3月发电量小幅上升,而这经常被誉为是比GDP"更加可靠"的经济增长衡量指标.

若投资者真要担心某些东西的话,他们应该开始关心政治.前重庆市委书记薄熙来消失在公众视线之外,他的妻子因谋杀嫌疑被捕,暗示随着中国临近明年的领导层更换,该国的政治风险溢价上升.目前并没有发生政治动荡的迹象,但政治高层的忧虑加重,可能导致一些重大改革项目的步伐放慢,如开放严格受限的投资行业,以及利率市场化等.

忧思者还应该关注金融系统.和GDP一样,金融业的数据也有误导之嫌.2011年中国银行业报告的不良贷款占整体资产的比例只略高於1%.这个数值即便是精确的,也难以持续.银行系统是建立在导致资本配置不当的各种扭曲之上,其放贷活动更多是受到政策、抵押水平和隐性的政府担保所引导,而非出於风险和回报的考量.

并不是说GDP将无法反映今年中国面临的一些棘手难题.决策者很快就必需对有些问题作出决定,比如是否愿意容忍利用银行放贷刺激经济所带来的通胀压力.而政治或金融层面的冲击也会迅速在GDP数据中得以感知.但是中国的情况越复杂,一项重要数据的效用也就变得越小.(完)

--译文审校 沈以文

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