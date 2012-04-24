《热点透视》雀巢重金收购辉瑞婴儿食品业务体现大将之风

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 Quentin Webb 编译 白云
路透伦敦4月23日电---全球最大食品集团瑞士雀巢NESN.VX收购辉瑞婴儿营养品业务之举,出人意料地十分老练圆熟.为了这项并购,雀巢与规模较小的对手法国达能(DANO.PA)展开一场争夺战,雀巢最後是以118.5亿美元现金高价买下辉瑞(PFE.N)婴儿营养品业务.不过,收购大规模、高成长的新兴市场业务的机会难得,雀巢应能因这宗交易获得可观回报.
雀巢的收购价约为辉瑞婴儿营养品业务2012年营收预估24亿美元的4.9倍.那乍一看很高:早在2007年,达能收购荷兰婴儿食品公司Numico,收购价是Numico营收的4.5倍,导致达能被批得体无完肤.不过,雀巢这项收购案的利润率和成本节省都更高,就不显得那麽贵了.
以收购业务当前会计年度未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)计算,雀巢支付的价格高达19.8倍,但雀巢认为,最近新兴市场食品并购交易的价码平均约为21.6倍.若计入每年节省的1.6亿美元成本--相当於今年营收的约7%--则这个估值数字会降至15.6倍.
假设营收每年能维持13%的良好增幅,营业利润率持稳於22%.Breakingviews估算,计入3亿美元的整合成本,并按雀巢27%的税率计算,收购案将在五年内给雀巢带来6.8%的回报率.为遵守反垄断规定而部分出售收购的资产,也许会让情况变得略为复杂点.但雀巢的营收增长或利润率只需要小幅改善,回报率就能超越雀巢不算沉重的资本成本率7%--拜雀巢的借款成本极低所赐.
在相当迟滞的市场中,这宗并购算是2012年迄今最大的交易之一.这完全符合交易撮合人士希望出现更多的交易类型:现金充裕的大企业在战略业务领域买进成长契机.辉瑞收购同业惠氏(Wyeth)之後接手的婴儿营养品业务如今卖了个好价钱.而雀巢有意扩大中国业务,婴儿营养品业务正是其中的薄弱环节.对於雀巢这样一个去年实现836亿瑞郎营收的企业来说,这几乎算不上大型商业赌博.尽管发动并购常有失控的风险,但雀巢这步走得稳当成熟,让人放心.(完)
--译文审校 蔡美珍
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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