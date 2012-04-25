《热点透视》要怀疑苹果尚为时过早

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧
路透纽约4月24日电---目前要怀疑苹果(AAPL.O)仍为时过早.美国智能手机市场放缓及晶片(芯片)供应问题,导致投资人4月在一阵慌乱下掼压苹果股价下挫逾10%.但这家iPad制造商再度击败各界预期,上季获利几乎倍增.中国市场买需、利润率上升及光环效应等推动苹果前进的趋势动能仍源源不绝.
近期抛盘主要受两件事影响.其一,供应商高通(QCOM.O)警告称,在充分供应最先进的晶片上面临瓶颈.其次,Verizon Wireless及美国电话电报公司(AT&T)(T.N)的iPhone销量低於分析师预期,这令人联想到美国高阶手机市场正逐渐饱和,这样的情势发展可能导致电信业者削减高额购机补贴,从而对苹果不利.
周二盘後苹果股价回升7%之前,上述的紧张情绪让苹果市值骤减近800亿美元,而这样的状况从一开始看起来就有些夸大了.苹果尚未采用高通的晶片,虽有可能在下一代iPhone上使用,但这意味着还有好几个月的时间可以解决短缺问题.此外,苹果的规模和重要性意味着其将能够率先取得产出.至於智能手机补贴方面,要烦恼这个问题也可能为时过早.若电信业者无法提出具有竞争力的iPhone价格,则可能面临客户流失.
更重要的是,苹果财报显示其成长轨迹没有太大改变.中国的需求扶摇直上,当地iPhone销售暴增四倍.另外也有更多企业用户试着运用苹果的产品.iPhone及iPad用户也仍持续转向使用Mac系统.Mac电脑销售成长了7%,高於整体电脑业销售增速.毛利率持续上升,目前来到了47%,显示苹果的订价能力高得吓人.结果就是该公司在上季又产生了140亿美元的现金流入,几乎等同於该公司承诺在今年派发给股东的股息.
苹果执行长库克(Tim Cook)看来已经融入苹果惯用词汇,称过去这一季的表现格外突出,当前这一季的形势可能较为艰困.艰困的时刻终将临到苹果身上,但也没有什麽理由预期该公司将在短期内遭遇困境.在股价市盈率(本益比)仍仅13.5倍的情形下,投资人应该保有信心.(完)
--译文审校 孙茉莉
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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