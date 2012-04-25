《热点透视》中国经济"投资失衡"的说法多半有误

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas; 编译 艾茂林/程琳

路透伦敦4月24日电---来看看有关中国经济增长模式的两条警告.第一条:"过度投资...已导致产能过剩."一位专家这样说,并补充道"由投资拉动的快速增长...较长期而言或许无法维系."第二条警告更是夸张:"一旦固定资产投资停滞--最可能在2013年之後--中国经济将迎来大幅放缓."

这样的看法不会过时.第一条警告来自香港1998年出版的一本书,第二条则是摘自经济学家鲁比尼两周前发表的一篇专栏.

在这两条悲观预言先後出现的数年之间,中国经济表现非常不错,实质国内生产总值(GDP)每年至少增长7%.虽说这样的增长有种种不均衡之处,但几乎每个中国人的生活水平都有大幅提高.尽管如此,中国发展仍然相对落後.据汇丰控股,中国人均GDP只有美国的十分之一左右.

投资支出增长不可能一直远超GDP增速.但早在中国基础设施远未饱和之时,那些忧心过度投资的人士就预测投资将大幅放缓.他们认为,让投资为GDP作出45-50%的贡献是危险之举,据官方统计数据,这正是中国过去三年的情形.在其他快速发展的国家,这一份额比率大约在30%.那麽中国有两条路可选,一是必须削减这一份额,二是维持投资水平.选第一条路将导致失业,而由於投资大多依赖债务融资,选第二条意味着金融危机的爆发.

这种观点有误,原因详见以下四点.

首先,总的来说,中国投资的浪费情况不算特别严重.没错,是存在一些野渡无人之处修桥和熔炼厂闲置的状况,还存在一些几乎空闲的机场和千千万万的空置房.但相对经济增长而言,这样的浪费程度算比较小,并且多半也只是暂时的.其中大多数投资终将派上用场,即便现在不能,不久的将来也会用得上.

此外,投资对中国大有裨益.正如学者John Knight和Sai Ding在新书中所述,"实物资本的积累"和"人力资本水平"的提升为该国增长作出了大部分贡献.他们还指出2000-2007年间民间企业利润率得到提高.这表明投资改善了,而非过剩了.此外,自1990年代开始,国有企业(SOE)对GDP的贡献份额就一直在减小.

危机引发的出口放缓和抗危机刺激措施的出台,或许减慢了上述有益趋势.但过去三年的GDP分配失当,也许并没有大到足以促使整体经济失衡的地步.

其次,统计数据可信度不高.中国土地价格昂贵,人为推高了投资在GDP中的比重.虽然直接购地款项并不计入工业投资额,但该数据中的不动产价格也十分昂贵.另外,应税收入申报不足也让GDP中的消费比重虚低.巴克莱资本试图据此对数据进行调整,结果发现,中国经济对投资的依赖程度,仅比韩国或台湾处在类似发展阶段时的程度略高一点.

此外,将房屋建设计入投资的惯例做法,也扭曲了分析结果.目前中国政府计划将投资重点从公路等项目转移到保障房之上,这未必会改变GDP中的投资比重,但房屋投资导致产能过剩的可能性要小很多.中国公路数量或许已经接近满足交通需求,但已建成的质量却不容乐观,而且预计很快又会有上亿人口移居城市.

第三,说中国投资过剩背後的经济逻辑值得质疑.在比较贫穷的国家,工业、基础设施和住房都很缺乏,几乎不可能存在投资过剩.当然,也不乏效率低下的现象,比如次优配置,质量差,毫无意义的项目.穷国之所以穷,很大一部分原因是缺乏信息,机构和专业人员,这些都是实现最佳操作的必备条件.但就算是资本使用效率不高,也比缺少资本要好得多.

最後,中国政府正在做出补救,或许也有能力处理任何问题.政府表示应该提高消费在经济中占有的比重.近期刺激举措或许已经放慢了经济转型速度,但保障房计划表明,官方意图并未改变.实际上,若巴克莱资本对GDP各部分构成的分析是正确的,那麽其中的消费比例两年前就已停止下滑.

有关中国经济增长态势马上就要结束的预测,从1970年代末该国改革开放的时候就已经出现,而且这种观点几乎没有改变.章家敦(Gordon Chang)在2001年出版的《中国即将崩溃》一书,又刚刚再版.中国10年来的成功,只是让这个福布斯专栏作家对中国经济即将崩溃更有信心.

章家敦最终或许是正确的.担忧投资过热的人们尚未见到硬着陆预言的实现.但经济年年增长,以及被指过热的投资,却都让中国变得更加富有,并更有能力在後退来临时加以应对.(完)