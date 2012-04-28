《热点透视》出口疲软带给中国银行业双重打击

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 顾蔚 编译 隋芬/田建华
路透香港4月27日电---在2011年录得创纪录的盈利後,今年中国的银行面临困境.外需疲软打击放贷活动,并削弱了银行的资产质量.中国贸易顺差缩窄减少了资金流入,令银行吸收存款难度加大.由於外部需求低迷,银行在小企业贷款上的损失正在上升.
吸收存款直到最近才成为一个问题.过去10年间,中国人民银行大幅扩充资产负债表--向银行体系挹注资金.增加人民币供应，以吸纳贸易顺差所创造的过剩美元,使得人民币不过快升值.根据渣打银行,去年全球的新增广义货币供应中,人行货币供应的占比达到52%.
但随着人民币实质汇率升高,中国的贸易顺差已经缩小,因此人行已无需新增那麽多的货币供应.今年1-3月,中国外汇占款比上年同期减少了四分之三.其结果是货币供应增速放缓:3月M2同比增速降至13%,2009年底时是30%.
随着货币供应增速放缓,银行业吸存遇到的难度将加大,特别是低息存款.现在银行业已然被迫加大对成本较高融资渠道，比如资产管理产品和银行间借贷的依赖.融资成本上升已经缩窄利差,并可能开始限制贷款发放规模.
对银行业来说利差缩窄来得不是时候,银行业贷款本来已遭受更多亏损,尤其是中小出口商的贷款.主要问题是出口需求相对疲软.深圳发展银行不良贷款率在今年前三个月飙升至35%.而同样专注小企业的民生银行,2011年下半年"特别注意"的贷款也激增40%.
当局仍有刺激信贷的手段,例如降低存款准备金或调整存贷比.但是随着中国出口引擎降速,以及坏账增加,银行业将发现日子更不好过.(完)
--译文审校 李爽
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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