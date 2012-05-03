《热点透视》不要指望欧洲成长基金能创造奇迹

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 王丽鑫
路透伦敦5月2日电---关於欧洲应如何提振增长的辩论增多,有人提议更好地利用欧盟结构基金,帮助缓解财政撙节之痛.不过基金发挥作用需要时间,而且迄今的记录好坏不一.即便这些基金得到更好的使用,直接益处也可能更多的是象征性的,而非经济上的.
这三支结构和凝聚基金旨在促进增长,降低欧盟内的不均衡,比方说通过为基础设施或研究项目提供资金.据一名参与基金事宜的人士称,2007至2013年的资金还有约2,230亿欧元未发放给成员国,其中约800亿欧元尚未分配到具体项目中.部分资金可能重新配置给促进增长的新项目,例如为教育提供资金,或应对青年失业问题.此外为2014年-2020年还准备了3,360亿欧元.
第一个问题是这些基金不只面向欧元区国家.他们在帮助贫穷国家方面扮演重要角色,尤其是在东欧.目前的项目资金只有约三分之一分给了西班牙,意大利,希腊,葡萄牙和爱尔兰.
而且基金需要时间产生作用.各国可能难以为项目提供部分资金,这些项目可能陷入地方官僚主义泥沼.在意大利,2007-2013年的资金只发放了25%.
最後,这些基金的记录并不完美.2006年的报告显示,平均来讲他们的效果不好,即便也有成功的经历.最近对其在2000-2006年间提供资金的27个西班牙,法国,意大利和希腊海港的审计显示,这些项目计划和监管不力.其中四个港口甚至那时还未投入使用.
基金未来可能变得更有效.欧盟执委会已降低联合出资的需求,并通过欧洲投资银行帮助为项目提供资金.其在与成员国共同努力,以更快更好地利用这些基金.把资金用在跨国项目上,或能克服地区问题.
这些基金也带来一项比较微妙的好处.短期内他们不会明显促进增长,但可以充当确凿证据,让二线经济体的纳税人明显看到作为欧洲组成部分的好处.这些基金不会使撙节政策更为人接受,但可以帮助遏制批判欧元的民粹主义.(完)
--译文审校 张涛
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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