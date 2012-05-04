《热点透视》中国股市新政接连出台 券商或成最大受益者

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚 编译 白云
路透香港5月3日电---中国股市在经历快速变革,但希望股价上涨的投资者也许感到失望.证监会新主席郭树清上任才刚刚半年,但已陆续推出一系列新政.最近出台的一大措施是降低交易费用.此举或许意在全面提高市场估值,不过最大受益者却很可能是国内的各大证券公司.
中国股市亟需某种形式的激励,它的估值目前低於其它亚洲股市,基於获利预估的市盈率(本益比,P/E)也降至2008年底以来最低.不过投资者仍持观望态度,不愿积极进场.据花旗统计,中国的银行存款规模相当於股市市值的3.6倍,远高於其它亚洲国家.随着中国经济放缓,企业利润增长让人失望,但依然陆续有新股上市发行.会计和内幕交易丑闻却进一步打击市场信心.
新政旨在增强投资者的安全感.中国证监会已要求上市公司完善分红政策,并将改进完善证交所的退市制度,还要进一步深化新股发行体制改革.但新规实施却缺乏魄力.退市的权力甚少动用.既得利益集团的势力也一如既往的强大,这其中包括持有上市公司股权的地方政府.
短期来看,新政受益者将是国内苦苦经营的券商.据中国证券业协会统计,2011年因为成交量下降和承销收入减少,国内券商的总体利润骤减49%.证监会已做出承诺,将允许券商推出更多衍生产品,为高科技股建立场外市场,并降低支付给证交所的交易费用.对於像中信证券和新近在香港上市的海通证券(600837.SS)(6837.HK)这类券商,那些措施应该有助於他们提高交易量,带来新业务,并降低成本.
中国的证券公司也许开始时来运转了.他们第一季的利润已较前季有所提高,监管当局推出的新政越多,券商利润改善的趋势会越快.但说到股市整体估值,恐难有快速提高股价的良方.(完)
--译文审校 张明钧
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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