《热点透视》中国当局扔给外资券商一根好味的肉骨头

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚 编译 白云
路透香港5月4日电---华尔街或许是今年美中战略与经济对话的赢家.据在北京的美国官员表示,摩根士丹利(MS.N)、高盛(GS.N)等参股合资证券公司的外资银行将很快可将持股比例提高至49%.虽然成果与他们的艰辛付出依然不成正比,但终究是在重要市场取得的一大突破.
目前外资银行可持有33%的合资证券公司股权.多数合资券商只能承销股票和债券,不允许从事代客买卖证券的业务.但较早入行的外资银行存在一些例外.比如,高盛曾设法通过与合伙人的特别安排,获得合资证券公司的实际控股权,瑞银集团UBSN.VX参股的合资证券公司则享受比同行更宽泛的交易权.
新规定将给予外国投资者相对於高要求的中国合伙人更多的影响力.持有合资公司三分之二股权的国内券商通常追逐是短期利润.国际投行应该更注重培养长期品牌效应,和避免商誉风险.
所有这些都符合中国的利益.如果跨国银行能获得更多实惠,他们进行公司治理时会更努力地引入全球最佳操作方法.若能获得更公平的投资回报,他们也许会更投入地经营合资企业,而不是只利用这个平台为他们的离岸投资银行招揽生意.
进一步体现中国开放金融市场的是,合资证券公司将可以交易金融期货和大宗商品,不过是否所有外资券商都可参与交易还有待确认.2010年中国商品期货成交量达到30亿手,是美国市场同期成交量的三倍.但中国金融衍生品市场还有很长一段路要走.
当然,持股比例增加意味着需要投入更多资本,市场疲软时也不例外.据汤森路透的数据,中国10家外资券商的股权收益今年迄今减少了75%,因内地新股发行量急减.但鉴於中国市场的长期发展潜力,追加更多投资应该会物有所值.(完)
--译文审校 李爽
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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