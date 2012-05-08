《热点透视》奥朗德没有多少时间来学习如何当好法国总统

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon; 编译 许娜

路透伦敦5月7日电---法国挑选了一名没有任何行政领导经验,也没多少国际事务处理经验或知识的社会主义者为总统.考虑到过去三年欧洲在被鉴定为"富有经验的"领导者带领下走过的路,这就没有什麽好担心的.但如果法国新当选总统奥朗德认为,自己可以安排数月时间来学习如何履行职责,那麽希腊形势会紧跟着提醒他,学习的时间没有那麽长.

奥朗德竞选时打出温和改革减少痛苦的旗号,承诺以增税来应付他的主张带来的额外开支,以缓解该国不断加剧的不平等局面.他显然是忽视了法国经济中最紧迫的问题--缺少竞争力,但他在大多数问题上持有中间立场,又刚好能弥补这个不足.这使一些人抱有希望,如果爆发一场严重的危机,他应该会在这种温和立场指引下理性应对.

奥朗德以法国当选总统身份进行对外访问的首站将是德国.这至少表明他在轻重缓急方面的感觉很正确.这位新当选的法国领导人在竞选时号召促增长减撙节,而只要他坚持遵守使法国恢复财政秩序的承诺,这个号召就不会成为其与德国间的一个问题.在地方选举中失利、政治影响力遭削弱的德国总理梅克尔,应该会配合他.德国外长已表示要与法国共同磋商经济增长协定,但他此言背後的意思仍不明确.

奥朗德已成为欧元区危机步入新阶段的一个象征,在这一阶段,各国政府开始讨论关乎未来的经济增长问题,而不再只是关注过去,那时撙节措施被认为是唯一的解决之道.不过,在奥朗德拿出具体施政方针前,其领导力和政治智慧都将受到考验.作为欧元区第二大债权国的领导人,奥朗德必须说明他对希腊等欧元区困难国家有何建议.他会对高债负国家提出怎样的经济刺激建议?他对短期工作的建议又是怎样?到那个时候他将发现,做好这份新工作,要操心的对象不只是法国.(完)

--译文审校 程琳

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