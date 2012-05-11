《热点透视》贸易疲弱和银行业困局给中国出道难题

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley; 编译 李爽
路透香港5月10日电---中国4月贸易数据疲弱,显示国内需求疲弱.一般来说这是略微放宽货币政策的好时机.但问题是看起来疲弱的不只贸易一个领域.中国微调经济的主要渠道--银行体系也有可能出麻烦.常规方法或许不会像以往那样产生效果.
中国4月进口同比仅微升0.3%,实实在在令人失望,尤其是进口放缓的不仅限於加工出口的零部件.铁矿石、石油、钢铁和铜需求疲弱明显暴露出经济成长减速的迹象.
要理解个中缘由,还是看下银行业吧.新增信贷推动中国经济成长.但许多银行现在放贷资金非常紧缺.小型银行放贷已经超过存款比例75%的既定限制.据联博基金,整体来说,银行吸纳的存款增长速度慢于放贷速度.
国有四大行有这个能力,他们贷存比平均仅为63%,但他们自己的主要客户--国企扩张幅度不大.小型银行可以通过银行间拆借市场从大型银行手中筹得资金,但他们又不愿意这样做.过去一年市场利率缓慢上行,且不时出现短暂跳升情况.
中国人民银行因此超乎寻常地向银行体系直接注入大量流动性.中国可以轻松释放约17万亿元人民币储存于央行的银行业准备金.理论上讲,这种以银行为媒介的货币宽松举措应会提振放贷、需求和进口.
但只有银行业确实将解冻资金用於放贷,这种理论才有效,而在中国这已经不再是必然.渴求存款的银行业纷纷发行大量"理财"产品,这些产品必须给予回报.他们可以用解冻的准备金做理财,而非发放新贷款.中国经济明显在放缓,但银行业出手相助的能力或意愿如何就没那麽明朗了.(完)
--译文审校 蔡美珍
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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