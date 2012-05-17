《热点透视》中国遇到了可自由兑换货币会有的麻烦

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley; 编译 石冠兰

路透香港5月16日电---中国人民币不是自由可兑换货币,但却遇到了一些自由兑换货币会有的麻烦.有强烈迹象表明本国投资者和公司在将人民币转换为其他货币.这并算不上是资本外逃,但会挤压银行,并妨碍政府促进经济增长的努力.

由於中国通常都是贸易顺差,企业会有额外外汇卖给银行,2011年平均每月为310亿美元.但中国央行数据显示,4月企业却买汇96亿美元.这与中国银行业外汇存款增加相符,1月至4月银行外汇存款增长900亿美元,远多於192亿美元的贸易顺差.

这意味着什麽呢?最好的解释是汇率预期发生了变化.银行的客户可能会相信离岸外汇远期市场正在传达的信号--未来一年人民币将贬值1%.如果人民币走低,那麽出口商和进口商持有欧美元或欧元会感觉更安全.

本土公司无法使用离岸人民币市场,但其信号仍可能影响他们的看法,并降低央行控制人民币的能力.中国央行每日设定人民币交易的中间价.今年迄今大多时候,人民币汇价在交易日尾盘时下跌--上周跌幅达0.6%.

一般来说这不会有什麽大的影响.但既然中国经济在放缓,政府会希望银行增加贷款.许多小型银行业者现在却由於太接近规定的存贷率而无法放款.公司客户美元存款越多,人民币存款就越稀缺,银行能够新增的贷款也就会越少.

目前只有少数人可以进行人民币/美元互换(掉期,swap)交易.中国资本控制的严格程度仍足以使其决定人民币价值,并阻止真正的资本外逃.但此一将人民币转换为其他货币的趋势,让人对即将发生的事有着清楚的醒悟.(完)