《热点透视》欧洲和中国经济减速 成就亚洲债券避风港地位

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
记者 Wayne Arnold; 编译 李爽
路透香港5月16日电---外界对欧洲和中国形势愈发担忧,似乎提振了亚洲债券.随着一些大经济体走下坡路,亚洲财政状况强劲使其主权债成为避险港湾.如果一律卖出,全都会遭殃,但印尼、日本和菲律宾的债券都很不错,应给予其更大韧性.
中国经济数据逊於预期,希腊有可能退出欧元区,引发了风险资产大逃亡.投资者担心全球经济成长会放缓,抛售潮将像滚雪球一般愈演愈烈.欧洲黯淡形势可能传导至亚洲的一个途径就是通过其银行业.据国际清算银行(BIS)数据,2011年下半年,欧洲银行业从亚洲撤出至少1,358亿美元信贷.
亚洲主权债券应受益於经济成长减弱、通胀下降以及利率较低.最安全的就是那些受资金流出影响不大的资产.举例来说,印尼公共债务占不到国内生产总值(GDP)的四分之一,即便是德国,其负债也要相当於GDP的四分之三.印尼短期外部债务相对很少,且对欧系银行信贷的依赖远低於其他亚洲国家.印尼10年期政府公债收益率比可比美债高4.7个百分点.
日本债券也仍然较安全,尽管其债券收益率不及美债,政府债务是其经济规模的1.5倍,大於希腊.但外资持有日本债券占比不到7%,这限制了其被迫抛售的可能性,而且日本通缩状态令需求保持稳定.相比之下,外资对澳洲政府公债持有比例为80%.
菲律宾则是最不靠谱的避难所.尽管菲律宾不算富有,但其政府拥有760亿美元的外汇储备,相当於其短期外债规模的六倍左右,而且其公共债务中有95%是在国内获得融资.但菲律宾债券收益率比美国公债高4%.投资菲律宾仍有风险,不是每个人都希望做多菲律宾披索.但其他地方形势越糟糕,这种风险似乎也越容易接受.(完)
--译文审校 戴素萍
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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