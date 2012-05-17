《热点透视》全球风险资产卖压或呼应2011年夏季情景

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell 编译 张若琪

路透伦敦5月16日电---全球投资人近来一直将资金自风险资产抽离.若能有希腊将留在欧元区的可靠保证,风险押注将再度回流.但目前希腊看上去会自欧元区出走,市场轨道看跌.随着美元上扬,股市、大宗商品和许多货币的全球卖压可能更为加剧.

希腊的规模或许没有大到足以成为让全球担忧的理由.但希腊若是违约,将给欧洲其余部分带来损失.而且希腊将被视为第一张倒下的多米诺骨牌.西班牙和意大利等国债券将被大举抛售,加重这两个南欧最大经济体的融资压力.届时欧洲将需花极大努力,才能平抚人们对这两国和葡萄牙最後会否步上希腊後尘的疑虑.

深一层的疑虑则在经济成长方面.欧元区已陷入迟滞,中国经济放缓,而美国经济尽管有改善,但步伐缓慢.这强烈呼应着2011年8月的全球经济"低潮"情形.但这次还伴随着强烈得多的恐惧情绪,那就是对欧元这个全球重要性排名第二的货币可能崩溃的忧虑.

各资产类别可能会继续受到影响.随着欧元和许多新兴经济体货币下跌,避险的美元随之升值,转而让此前的美元利差交易遭到轧平.之前美元沦为利差交易融资货币时,曾使大宗商品、黄金和许多全球资产一片荣景.

现在与去年夏天的一点重要区别是,目前美国联邦储备理事会(FED,美联储)并未进行新的印钞计画.对许多资产而言,特别是黄金,这是个重大的不利因素.金价因美元疲弱而走强,交易是出於投机,而非真正的避险.当前看来金价岌岌可危,很可能进一步下跌.

除非欧洲的疑虑获得平抚,在那之前,全球股市前景似乎也欠佳.2011年8月的低点给予股市下行一个指引.那暗示美国标准普尔500指数有跌向1,150点之虞,以5月15日收盘计,等於还有逾11%的下行空间.

当然,如果希腊预示要改变,那市场也会改变.但希腊和投资人都不能总是依赖纾困.到某个时点,欧元区偿付能力及竞争力这些基本问题都必须以某种方式加以解决.在问题解决前,全球风险仍将偏高,市场走势依旧不稳.(完)