《热点透视》美国或可避免跌落财政悬崖 经济无重挫之虞

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 Daniel Indiviglio 编译 程琳
路透华盛顿5月17日电---美国政府功能可能失灵,但不至于完全没有避开"财政悬崖"的希望.一大堆增税减支举措都将赶在1月1日生效,几乎与此同时,美国举债规模也将再次碰到上限.尽管政界肯定不会在大选年达成大妥协,但处在"跛脚鸭会期"的国会延长和调整一些计划,应会将财政缩减规模控制在温和程度,给美国经济造成的影响也会不痛不痒.
其中最大一部分是规模达4,500亿美元的增税计划.但几乎所有议员都希望,多数美国人的税负可以保持在较低水平.他们在对富人征税的问题上存在分歧,不过无法谈拢的数额只有500亿美元.将社会保障个人所得税恢复到历史正常水平可能更加重要一些.该税率上调2个百分点,就可以增加1,200亿美元税收.
美国经济成长还面临另外一个阻力.明年政府支出或将减少500亿美元,这是在去年夏季债务上限协议中包含的自动生效条款,大幅削减国防和自主拨款支出同样不受政界青睐.部分决策者在本周财政峰会上提到,此类举措可能推迟至2013年初再实施.届时,新一届国会,甚至可能新的总统,或将编制更全面的赤字削减计划.
即便到年底时美国举债规模将再次撞到天花板,此次争论看上去也可能不像去年8月那麽糟糕.财政部长盖特纳本周称,政府可以采取措施,在2013年初以前避免超限额发债,从而为新国会赢得时间,把提高发债上限纳入到更广泛的预算议案中.
如果华府什麽都不做,经济将面临非常痛苦的滑坡.高盛预计的最糟糕情景是,上半年经济增幅减少4个百分点.但更可能发生的情况是,政策计划会有一些延长和微小变动,经济增幅放缓幅度不会达到1个百分点.美国能够挺过这样的滑坡.(完)
--译文审校 王丽鑫
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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