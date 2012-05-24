《热点透视》中国不必逆转调控政策抗击增长放缓 改革乃解决之道

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚 编译 李春喜
路透香港5月23日电---中国经济目前最不需要的就是另一轮大规模刺激政策.温家宝总理表示要更多关注增长,拉高了投资人对政策出现大逆转的期望.不过,这次北京不应当再惊慌失措.与2008年不同的是,这次没有大量失业危及社会稳定,而且经济中仍然充斥着上次刺激政策遗留下来的过量流动资金.因此,实施结构性改革才是真正的解决问题之道.
中国经济增长处於三年来最低水准,第一季国内生产总值(GDP)增长了8.1%,为2009年年中以来新低.世界银行也将中国2012年GDP增长率预估下调至8.2%.驱动中国经济增长的三驾马车--固定资产投资、出口和消费也都正在减少动能.4月固定资产投资较上年同期增长20%,为2002年以来最小增幅.
不过,就业表现得出乎意料的强韧,官方失业率自2010年末以来一直维持在4%.2011年中国新增就业1,200万个,超过了900万个的目标,尽管过去几年最低工资标准每年上浮10%.随着人口老龄化,中国不需要再维持以前的高速增长以吸收新增的就业人口.根据中国社科院的研究,中国的工作人口将在2013年停止增长.
此外,各界对货币刺激政策的副作用也日趋达成共识.而实施货币政策刺激很可能意味着让银行增加放贷.4月通胀回落至3.4%,但随着中国放开能源价格,仍面临上行压力.资产价格可能也会上涨.在约五分之一的中国城市,房价仍在继续攀升.中国的经济系统仍在应对上一轮货币刺激政策的後遗症.根据渣打银行的研究,2011年全球新增的广义货币"M2"供给中,来自中国央行的比重达五成.
诚然,中国仍有小幅刺激内需的空间,但这可以通过改革而非支出来实现.在投资方面,中国很可能会推进重大基础设施项目,尤其是在欠发达的西部地区,以解决物流瓶颈.加速铁路等国家控制行业的现代化,以及拆分医疗等剩余的垄断部门,将有助於释放潜在内需.因此,目前还没有必要通过大肆扩大支出来解决问题.
--译文审校 张明钧
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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