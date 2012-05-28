《热点透视》中国钢铁行业前景黯淡 需要的不仅是激励

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 于春红

路透香港5月25日电---中国处於亏损境地的钢铁产业需要的不仅是激励.今年第一季该行业亏损10亿元人民币,目前钢铁生产企业正在减少供货商的铁矿石出货,而且投入价格也在下降.问题在於疯狂的过度扩张,而且周期是由政治,而非利润决定的.

就像中国的许多事情一样,钢铁行业一直在不停发展.五年内钢铁产量增长63%,以满足建筑业旺盛的需求.尽管人们越加担心充裕的中国钢材供应对全球市场的影响,但多数钢材已被中国市场所消化.中国目前钢铁出口并未高於2006年.

但国内产能过剩却令人头疼.根据麦格理数据,中国钢铁业的现金利润率为负值.产能利用率已从2000年初的逾95%降至去年的83%.如果低於90%,钢铁生产企业就很难拥有较高利润.中国钢铁业的营运利润率是全球最低之一,一些上市钢铁企业目前正将业务多元化,分散到养猪等副业.

关厂歇业是明显的选择,但在政治上并非如此.钢铁业雇佣的员工数量非常庞大,地方政府愿意让工厂不停运转.钢铁业目前有数百家地方钢铁厂,许多建厂地址很不合适,每年冬天因为天气原因都要减产.

规模较小的民间钢铁厂不是大问题,其中的许多企业效率颇高,因为较之较大的国企竞争对手,他们在铁矿石方面支出更多,而且更难获得银行贷款.但目前多数铁矿石是以"现金"交易,因此大型钢铁企业通常没有竞争力.

如果不关闭工厂,那麽钢铁市场要用很长时间才能达到供需平衡.假如中期内中国GDP每年增长6%,GDP每增长1%,就需要再多生产0.6%的钢铁.当前的产能为8.5亿吨,但目前只利用了6.8亿,要用六年时间才能实现产能全负荷运作.换句话说,中国钢铁业者未来10年前景依旧黯淡.(完)