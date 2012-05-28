《热点透视》美联储是否也复杂到难以管理？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 许娜
路透华盛顿5月25日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)是否也复杂得难以管理?而这通常是最近受累于意外交易亏损的摩根大通(JPM.N)等大型银行面临的问题.但对美联储而言这也不算什麽坏事了.从摩根大通首席执行官迪蒙在纽约联邦储备银行董事会中任职,到美联储将触角伸至房市政策领域,该机构似乎未让任何人满意.
美联储的这些问题,部分要归咎於其肩负的职责太多.例如,它在充当银行业支持者及最後贷款人的同时,还要监管银行业.此外,它还要监管系统性风险,担心全球出现宏观经济灾难.当然,它还要制定美国货币政策,希望控制通胀.该央行的职责还包括致力於实现就业最大化.
就拿货币政策来说,美联储主席伯南克在两党部分人士的迥异观点间进退维谷.部分民主党人认为,美联储应向金融市场提供更多现金以刺激经济,但共和党人则担心通胀,或是认为美联储印出了太多的美元.
不足为奇的是,美联储在其它很多方面也遭到诟病.例如,三名自由派参议员周二公布一项议案,禁止银行高管加入地区联储董事会.提出此项议案的最新诱因是,迪蒙在纽约联邦储备银行董事会任职的问题突然暴露.这些参议员担心存在利益冲突,因为美联储监管且贷款给摩根大通等银行.
与此同时,也有一些人士要求进行另外的改革.上周,参议院仅半数共和党议员投票确认同为共和党人的鲍威尔(Jerome Powell)担任美联储理事.这更有些类似于特立独行的共和党人保罗(Ron Paul)支持解散整个美联储的意味.
同时,还有人担心,美联储重振经济的努力,已使其陷入通常只有国会才有的政策争论之中,例如建议政府所有的抵押贷款企业--房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB应减免抵押贷款余额.
简言之,在当前环境下,伯南克似乎惹恼了几乎所有人.那些支持分拆大型银行的人主张机构小型化和简单化.人们禁不住思考,同样的思路是否也适用於美联储.(完)
--译文审校 丁琦
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。