《热点透视》美联储是否也复杂到难以管理？

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio; 编译 许娜

路透华盛顿5月25日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)是否也复杂得难以管理?而这通常是最近受累于意外交易亏损的摩根大通(JPM.N)等大型银行面临的问题.但对美联储而言这也不算什麽坏事了.从摩根大通首席执行官迪蒙在纽约联邦储备银行董事会中任职,到美联储将触角伸至房市政策领域,该机构似乎未让任何人满意.

美联储的这些问题,部分要归咎於其肩负的职责太多.例如,它在充当银行业支持者及最後贷款人的同时,还要监管银行业.此外,它还要监管系统性风险,担心全球出现宏观经济灾难.当然,它还要制定美国货币政策,希望控制通胀.该央行的职责还包括致力於实现就业最大化.

就拿货币政策来说,美联储主席伯南克在两党部分人士的迥异观点间进退维谷.部分民主党人认为,美联储应向金融市场提供更多现金以刺激经济,但共和党人则担心通胀,或是认为美联储印出了太多的美元.

不足为奇的是,美联储在其它很多方面也遭到诟病.例如,三名自由派参议员周二公布一项议案,禁止银行高管加入地区联储董事会.提出此项议案的最新诱因是,迪蒙在纽约联邦储备银行董事会任职的问题突然暴露.这些参议员担心存在利益冲突,因为美联储监管且贷款给摩根大通等银行.

与此同时,也有一些人士要求进行另外的改革.上周,参议院仅半数共和党议员投票确认同为共和党人的鲍威尔(Jerome Powell)担任美联储理事.这更有些类似于特立独行的共和党人保罗(Ron Paul)支持解散整个美联储的意味.

同时,还有人担心,美联储重振经济的努力,已使其陷入通常只有国会才有的政策争论之中,例如建议政府所有的抵押贷款企业--房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB应减免抵押贷款余额.

简言之,在当前环境下,伯南克似乎惹恼了几乎所有人.那些支持分拆大型银行的人主张机构小型化和简单化.人们禁不住思考,同样的思路是否也适用於美联储.(完)

--译文审校 丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。