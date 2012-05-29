《热点透视》欧盟反倾销调查彰显中国政府补贴的隐性成本

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 王翔琼

路透香港5月28日电---中国由来已久的补贴行为正为其惹来新麻烦.据金融时报报导,欧盟执委会准备针对中国电信设备制造商获得政府补贴一事提起大规模贸易诉讼.卷入其中的华为和中兴通讯等公司拥有足够的竞争力,本无需接受此类特别待遇.北京方面培养本国龙头企业,很容易招致不满.

了解情况的消息人士表示,华为从中国国家开发银行获得300亿美元信贷额度据悉是此次调查的核心内容.欧盟执委会2011年一份报告称,中国最大的电信设备制造商从政府大力支持中受益,其中包括从国有银行获得"大规模"信贷额度.

但政府廉价融资的效果可能被夸大了.华为自身主要通过外国银行融资,因为这些银行提供的利率更有竞争力.据知情人士透露,华为的客户也很少动用国家开发银行的信贷额度来为出口融资,因为贷款条件并不怎麽有利.

这也许就是"酸葡萄"心态.华为这家以营收计仅次于爱立信(易利信,Ericsson)的世界第二大电信设备制造商,一直在从西方同业者手中抢夺市场份额.该公司拿出10%的营收用於研发.此外,华为的低价设备也可能更适合发展中市场,而这些市场又是主要成长区域.

引人瞩目的是,没有欧洲公司正式投诉过此事,说明他们希望在中国获取更多业务.欧盟的主要目的也许是想借此帮助更多欧洲企业打开中国市场.波士顿研究公司Lux Research表示,中国"十二五"计划中要打造数十个"智能城市",包括54个项目,1,530亿美元的商机,其中大部分将涉及电信设备.

即便如此,补贴仍会惹来不满.国有银行可能想向北京方面显示,他们正在帮助中国企业成功入主海外.但轻易提供信贷额度,会令外国政府更容易惩罚中国企业并要求其作出让步--即使这些补贴既不必要也未使用过.国家的慷慨支持或将变成中国出口巨头们的一个劣势.(完)

--译文审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。