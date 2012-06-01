《热点透视》老一辈富人给扎克伯格等新贵的信息

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Richard Beales 编译 程琳
路透纽约5月30日电---扎克伯格持有的140亿美元Facebook(FB.O)股份,让人们对这名新贵产生了新的关注.但行事较缓慢低调的老一辈富人并没有消失.96岁的洛克菲勒(David Rockefeller)和76岁的罗斯柴尔德(Jacob Rothschild)周三宣布了跨越大西洋两岸的投资结盟,就再次提醒世人他们还在.
罗斯柴尔德的19亿英镑伦敦上市投资基金RIT Capital Partners(RCP.L),正从法国兴业银行(SOGN.PA)购买洛克菲勒旗下Rockefeller Financial Services的37%股份.这家有着130年历史的美国企业最初是作为石油大亨洛克菲勒(John D. Rockefeller)的家族办公室,目前为他的後代、家族其他分支和机构管理着340亿美元财富.两个相交50多年的家族,到现在才开始进行业务合作,或许让人感到意外.
RIT的投资或将带动其它方面的合作.尽管洛克菲勒的业务遍地开花,但罗斯柴尔德也拥有可以带来各种项目的网络,甚至包括一个针对中国投资者的合资私募股权基金.不难看出这将给两家公司带来多么广泛的新商机.在截至去年9月的10年间,RIT资产净值已有高达168%的累计收益,而摩根士丹利资本国际(MSCI)世界股市指数仅为12%.
这跟诸如扎克伯格等积累财富的速度相比,可谓慢如蜗牛了.科技企业是建立像洛克菲勒(John D. Rockefeller)这样庞大财富的现代方式.Facebook创始人扎克伯格又进而成为Instagram一夜致富的功臣.Facebook同意以10亿美元收购这家刚刚成立18个月的照片分享公司.
不过,这些硅 谷先锋人物终有一天也将希望自己的财富少担些风险.扎克伯格可能并不在乎,公司上市後股价大跌让自己迅速跌出彭博的全球财富40人实时排行榜,但老一辈的科技巨头和他们的接班人大概不会不在意这点.
老一辈富人懂得要保存资本,作长线投资.罗斯柴尔德对去年RIT资产净值下跌做出的反应是,"坚决反对……任何价值下跌",就暗示了他的态度.积累了几代人的财富,未必会登上财富榜,或许是因为被分散之故.但这些财富的持久力,大概连科技业亿万富翁在未来某天也会梦寐以求.(完)
--译文审校 王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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