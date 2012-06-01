《热点透视》高端奢侈品企业光环因中国买气降温而褪色

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 侯向明
路透香港5月31日电---Graff Diamonds取消10亿美元的香港上市计划,是高端奢侈品企业正在失去光环的最新例证.由於中国大陆资金撤退,香港呈现泡沫的艺术品和房地产市场正在降温.国内信贷收紧是一个原因,而中国官员全面换届或是另一个原因.
顶级奢侈品企业亦未能幸免.中国高档汽车经销商--宝信汽车(1293.HK),以及顶级品牌手表业者--亨得利(3389.HK)的股价自5月1日以来均大跌30%.珠宝商股票表现也没有好到哪去.蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)和周大福(1929.HK)同期双双下挫20%.尽管有种理论认为超级富豪阶层不受衰退影响,但实际上是比较普及的"软性"精品品牌表现持稳.LVMH和Coach在过去两个月里仅下跌了6%左右.
奢侈品投资环境变得愈发恶化.一瓶2008年的拉菲(Lafite)酒庄红酒现在在上海卖1,100美元,比最贵的时候下跌了约50%.佳士得2012年上半年在香港拍卖额比去年春季减少逾30%.苏富比(Sotheby's)称大陆买家在拍卖销售的占比下滑.中国买家往往是投资性质高於收藏.他们通常是跟着热潮走,因此即使是价格小幅修正,也可能演变为全面性撤退.
香港的高端地产市场是另外一个受害者.在内地买家的帮助之下,香港房价自2009年初以来上涨80%.但第一季度内地买家占新购房屋的比例小幅下降,因中国国内银行收紧贷款.
但也不要低估政治因素的影响.据顾问公司Bain & Co指出,中国大陆奢侈品消费有大约30%是用於送礼,通常是为了讨人情.由於换届在即,富有的买家或担心买错了马屁.Swatch GroupUHR.VX最近警告称,在中国,价格极高的商品买气已开始降温.中国需求趋软或给高端市场造成最严重冲击.(完)
--译文审校 蔡美珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。