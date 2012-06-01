《热点透视》高端奢侈品企业光环因中国买气降温而褪色

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 侯向明

路透香港5月31日电---Graff Diamonds取消10亿美元的香港上市计划,是高端奢侈品企业正在失去光环的最新例证.由於中国大陆资金撤退,香港呈现泡沫的艺术品和房地产市场正在降温.国内信贷收紧是一个原因,而中国官员全面换届或是另一个原因.

顶级奢侈品企业亦未能幸免.中国高档汽车经销商--宝信汽车(1293.HK),以及顶级品牌手表业者--亨得利(3389.HK)的股价自5月1日以来均大跌30%.珠宝商股票表现也没有好到哪去.蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)和周大福(1929.HK)同期双双下挫20%.尽管有种理论认为超级富豪阶层不受衰退影响,但实际上是比较普及的"软性"精品品牌表现持稳.LVMH和Coach在过去两个月里仅下跌了6%左右.

奢侈品投资环境变得愈发恶化.一瓶2008年的拉菲(Lafite)酒庄红酒现在在上海卖1,100美元,比最贵的时候下跌了约50%.佳士得2012年上半年在香港拍卖额比去年春季减少逾30%.苏富比(Sotheby's)称大陆买家在拍卖销售的占比下滑.中国买家往往是投资性质高於收藏.他们通常是跟着热潮走,因此即使是价格小幅修正,也可能演变为全面性撤退.

香港的高端地产市场是另外一个受害者.在内地买家的帮助之下,香港房价自2009年初以来上涨80%.但第一季度内地买家占新购房屋的比例小幅下降,因中国国内银行收紧贷款.

但也不要低估政治因素的影响.据顾问公司Bain & Co指出,中国大陆奢侈品消费有大约30%是用於送礼,通常是为了讨人情.由於换届在即,富有的买家或担心买错了马屁.Swatch GroupUHR.VX最近警告称,在中国,价格极高的商品买气已开始降温.中国需求趋软或给高端市场造成最严重冲击.(完)

--译文审校 蔡美珍

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