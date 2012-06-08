《热点透视》从伦理经济角度看 经济萧条是可以避免的

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 郑茵
路透伦敦6月6日电---稳定性是最难捉摸的经济概念.虽然经过了一个多世纪的努力,但当无以为继的繁荣时期过後,经济仍然走向低迷.当前富裕国家正处在下滑期中,一场看起来似乎无穷无尽的轻度萧条时期.
经济学家争论具体是哪里出了问题,但他们常常忽略某些基本的东西:持续的不稳定性才令人惊奇.社会既然能够集中起足够多的经济创造力和组织性来开发智能手机,管理全球供应链,并为十几年的全民教育支付费用,想必也能够维持整体经济活动的稳定步伐.所需要做的,就是识别并及早修正实体经济和金融体系中的失衡而已.
在工业化时代以前,良好的宏观经济管理几乎是不可能的事情.只要农业活动仍是经济的主体,那麽农业歉收不仅会导致粮食减少,还会降低农民的支出.一时的糟糕天气就算没有对他们的生产能力产生什麽影响,但他们购买生产用具和生活用品的支出确会下降.
政府既没有信息也缺乏必要的资源,因而无法对此进行补偿.不管怎样,如果硬通货币只是那些用供应极为有限的贵金属铸造的硬币,那麽以货币政策抵消经济波动的想法就是不切实际的.理论上政府和银行可以用纸币买下农民手中的现成产品,但这些货币不会受到信任.
近年来,经济的不稳定也许可以归咎於金融机构的无知和不成熟.尤其是,大家对於那种导致一个世纪以来多数危机的金融过度问题知之甚少.经济学家虽然知道投机是危险的,但他们对此的分析却简单粗糙.此外,政府在加强金融体系监管方面也有所松懈.
而现在我们对於经济的兴衰就没有什麽藉口好找了.农业在发达经济体中所占比重微乎其微,没有哪种重要行业的产出会因为自然因素的重大变化而受到影响.相反地,有远远超过半数的国内生产总值(GDP)都来自於服务,服务方面的支出总是非常稳定.统计资料也非常丰富,因此经济学家可以轻而易举地发现异常变化.政府消息灵通,对经济起主导作用,而且在货币方面有充分的灵活性.
在过去半个世纪中,专家们有两度以为自己发现了管理好宏观经济的窍门.在1960年代,他们十分相信货币与财政政策的"微调".在2000年代,他们认为建立通胀目标,央行减少干预,放松对金融机构的限制,这样就可以迎来"大稳健(great moderation)".最近的这场风暴让专业人士多数又回到了最初的想法上,相信经济的兴衰更替不可避免.就像谈情说爱时的情绪起伏一样,经济的起落也被认为是令人遗憾的必然.
但我们没有必要垂头丧气.可以用车祸来打一个很好的比方.从1960年代开始的一场集体运动,包括调整行为和工程改进,让美国的车祸死亡率降低了一半以上.在经济方面,偏差还可以降低更多.
以劝导方式改变驾车人的行为:不再酒後驾车,系上安全带并降低车速.我们也可以让经济中的行动者知道,经济活动过度就像鲁莽驾车一样,最终会导致问题.教导人们切忌贪婪,让他们明白过度的金融收益对社会有害,可能有更为严重的损失随之而来.
进行这些教育的同时,还应该辅之以矫正政策.每当金融或经济指标走上危险的方向,当局必须运用监管、税负、财政和货币政策给予迎头痛击.当局不应只注重消费者通胀、GDP增长和失业率,要把眼光放远,将地产,债券,股票和大宗商品的价格也纳入关注范围.放贷和金融活动的变动率也很重要.
金融和经济体系的工程需要升级,就好比当安全问题突显出来时,汽车和道路工程也需要升级一样.道路或体制越安全,驾车人和投资者犯错的机会就越少.经济管理部门应该建立起自动维稳机制,限制从众行为的发生.他们是有办法的.他们可以创造或消灭货币和信贷.当所有人一片悲观的时候,他们可以直接或间接创造新的就业机会.
我们应该抛弃悲观沮丧,全力保障经济的安全.可惜的是,这样的转变几乎见不到端倪.虽然人们大谈特谈"宏观审慎监管",但经济学家和政治领袖们还是不愿意约束大家的金融美梦.货币政策当局也总是不愿意充分利用手中的权力.
归根到底,是某种类似於道德怯懦的东西,导致约束或有或无,让金融危机一再重燃.这种模式很难打破,除非当局下决心一旦发现轻率金融行为的苗头就给予打击.失败固然令人泄气,但没有必要放弃希望.就像行驶安全,劳工法律保护以及污染限制这些东西一样,经济稳定的观念终究会深植人心的一天.(完)
--译文审校 王冠中
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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