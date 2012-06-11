《热点透视》中国朝利率市场化征途迈出正确一步

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 王翔琼

路透香港6月8日电---中国朝着利率市场化的漫长征途迈出了试探性的一步.中国人民银行周四宣布下调存贷款基准利率,并同时扩大利率浮动区间.

到目前为止,银行只能以基准存款利率向存款人付息,一年期存款利率现为3.25%.但中国人民银行已准许银行可将存款利率最高上浮10%.央行降低存款基准利率後,竭力吸引资金的五大国有银行不愿丧失竞争力,他们纷纷宣布将把存款利率维持在3.5%.规模较小的宁波银行(002142.SZ)则将其存款利率调升至最高的3.57%.

贷款方面,银行贷款利率可最多下浮20%,下浮幅度大於之前的10%.最新一年期贷款基准利率为6.31%,则其最低可下浮至5.05%.

北京之所以做出这样的调整,也有可能因为通过设定放贷目标来控制信贷供应的陈旧方式已变得不那麽有效.尽管推出量化宽松措施,但反映新增贷款的M2货币供应增速还是没有达到央行设定的14%目标.这表明信贷增长的主要制约因素不再是贷款配额,因此监管者需要降息来刺激信贷需求.

官方存贷款利差缩窄将损及银行获利能力.德意志银行计算,若所有银行将存款利率上调至最高,同时把贷款利率下浮至最低,那麽2012年的银行获利将比原先预估低10%.但中国银行业或许仍有可观获利,据汤森路透数据,13家上市银行的净利占1,800家上市公司获利总额的几乎一半.

在中国采取渐进式改革的道路上,此举只是一小步,但是正确一步.长远来说,利差缩窄和利率灵活性有助於推动金融创新,迫使银行更有效率且更具商业化.(完)

--译文审校 侯向明

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