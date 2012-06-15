《热点透视》国内投资需求强劲协助大马公司缔造今年亚洲最大IPO

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 蔡美珍
路透香港6月14日电---马来西亚意外跻身成为2012年亚洲最大首次公开发行(IPO)市场.棕榈油巨头--联邦土地发展局全球创投控股公司(Felda)的31亿美元IPO,定价接近参考区间顶端,成为2012年第二大IPO案,仅次于Facebook(FB.O).吉隆坡股市的IPO排名也因而超越强大的中国市场.
Felda的IPO案得到马来西亚国内强劲买气支撑.根据IFR报导,扣掉保留给所谓基石投资者的股份,机构投资者的认购金额是供股额度的30倍以上.其中多数是马来西亚退休基金在寻找投资标的.
合理的定价也是一大助力.这笔IPO的成功与否关系到马来西亚政界人士的利益.因为IPO如果成功，可以为农户带来5亿美元的收益,而2012年又刚好是马来西亚大选年.IPO对Felda的估值约等於公司今年获利的14倍,并不算高估.这反映了棕榈油价格目前的颓势.随着原油价格走软,生物燃料的魅力也略为褪色.
日前多宗IPO出师不利,其中甚至包括奢侈品集团Graff Diamonds,而一家东南亚企业却能成功上市,这绝非意外.东南亚市场能够借助当地强劲且持续增长的投资需求.越南指标股指今年以来已上涨22%,菲律宾股市则上涨16%.而像香港这种外资比重偏高的市场,则表现低迷.
东南亚的经济基本面也颇具吸引力.当地国内需求强劲,自1997年亚洲危机以来，东南亚国家的财务状况已有长足进步.国内消费占马来西亚2010年国内生产总值(GDP)的48%,高於2000年的44%.根据世界银行资料,马来西亚总债务与GDP之比已经由2000年的45%下滑,到2010年降至34%.
Felda尚不能完全绝缘海外疲软的市场.马来西亚占全球棕榈油产量的37%,因此十分倚重国际需求.此外,随着外资的参与度提高,东南亚市场未来可能会更要看全球市场的脸色.不过目前而言,东南亚的投资人对IPO的胃口似乎仍然很好.(完)
--译文审校 隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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