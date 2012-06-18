《热点透视》市场目光短浅 需要央行的提醒

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas; 编译 许娜
路透伦敦6月15日电---市场已陷入担心未来的忧虑循环之中.最新佐证是,由於有报导称如果希腊周日大选结果令投资者恐慌,全球主要央行准备提供市场所需流动性,全球股市因而上扬1%.
市场目光短浅,需要央行的提醒.但央行此次先发制人做出承诺,基本上并未让人感到意外.雷曼兄弟2008年倒闭带给当局一个教训,即如果货币政策应对不够及时或者不够恰当,就可能会严重损及经济.此後,决策者们一直在竭尽所能地维持金融体系运转.期间,他们做出了前所未有的承诺,修改了欧元区众多法规,在美国尝试推出重大的财政和货币举措,并在英国放弃了部分原则.
央行基本上注定会成功.一家工厂可能会遭遇零件或电力短缺的局面,但货币当局则拥有无限量的金融体系原料--货币供应.他们可以利用其来支持银行业,主导所有金融市场,以及向企业和政府提供融资.有理由担心货币泛滥最终将引发通胀,但认为央行官员无法防止债务通缩恶性循环,则是愚蠢的.
投资者似乎太过惊慌而无法理解这一货币事实的全部方面.如果他们确实认为,在面临危险的大规模避险潮时,央行将会袖手旁观,那麽股价跌幅可能会大得多.不过,如果他们冷静地评估相关证据,那麽股价将会更高,金融恐慌的风险也将会低很多.
当然,央行决策者可能会不知所措,犹豫不决的欧洲政界人士也可能把事情弄得一团糟.但是,当局似乎已做好准备,以应对希腊无序退出欧元区.他们甚至已准备好应对一些更加危险的情形,例如惊慌失措的投资者无法理性思考问题.(完)
--编译 许娜;审校 丁琦
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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