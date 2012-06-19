《热点透视》防范中国经济放慢风险的五道锦囊妙计

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Wayne Arnold; 编译 吴云凌
路透香港6月18日电---中国国家主席胡锦涛想为中国经济喊话打气,这并不令人意外.他在出席墨西哥出席20国集团(G20)峰会前夕,谈到要继续保持经济平稳较快发展.不过,除了工业生产大幅缩减,最新的数据还显示城市房价同比下跌1.5%,这些都暗示经济正在放慢.
几乎没人会质疑这个全球第二大经济体能否保持成长.问题在於增长速度有多快.谨慎的投资者已经大肆抛售那些依赖中国快速增长的股票,例如澳洲铜矿商PanAustPNA.AX,这支股票在过去四个月里累计下滑19%,还有韩国建筑设备制造商Doosan Infracore(042670.KS)自3月13日以来挫跌23%.不过,对那些不苟同中国政策路线的投资者来说,还有一些操作可以提供保护.
首先是澳元的看跌期权.澳元是中国对资源需求增长的代言者,如果这种需求走软,则看跌期权就很是有利可图.摩根士丹利预计,若中国经济的年增率跌至5%以下,那麽澳元最深可能下跌15%.
类似的逻辑还适用於台币看跌期权.当前台币的走势反映了中国的投资以及旅游业的扩张,一旦经济增长大幅放慢,这些领域也可能遭遇冲击.
三号保险是韩国信用违约互换(CDS).中国是韩国最大的出口市场,因此若出口放慢,对韩国经常帐收支和政府财政构成压力,那麽韩国公债CDS就会上涨.
建筑类股票是可行的防御型作多投资.对基础设施投资踩急刹车是引发中国放缓的因素之一.现在中国政府正在慢慢松手.这应有助於建筑类股,比如在香港上市的中国建筑国际(3311.HK),该股目前以今年获利计算的市盈率不到12倍.
最後,银行债券是一剂屡试不爽的良方.中国房地产降温应会挤压银行盈利,但政府绝不可能放任银行对国内或国际债务违约.中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)约10年期的美元优先票据,其收益率目前报4.35%.中国银行(601988.SS)(3988.HK)10年期港元债券收益率为3.73%.这些收益率水平当前看并不是特别有吸引力.但如果中国经济滑坡,银行票据那可就是抢手的香饽饽了.(完)
--译文审校 蔡美珍
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。