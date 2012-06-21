《热点透视》中国会计审计公司应该开诚布公

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 张明钧

路透北京6月21日电---在中国运营的跨国会计事务所日子只会越来越难过.路透引述消息人士报导指出,在一连串的帐务问题浮现後,美国证券交易委员会(SEC)已经要求全球前四大审计公司的中国合资事业交出难以拿上台面的相关文件,让这些审计公司处於难堪境地.中国痛恨外人说三道四,但把帐务人员推向火坑恐怕只会带来反效果.

东南融通是去年会计丑闻闹得比较大的中国公司之一,而德勤中国合资事业已然因为拒绝交出东南融通相关文件而面临SEC官司,德勤辩称不仅SEC不能要求交出特定档案,若配合SEC要求还可能因为"揭露国家机密"而面临中国的惩罚,只不过东南融通为什麽会有这麽多国家机密仍让人摸不着头绪.

最坏的状况是,SEC可能撤销这些审计公司在美国签核上市公司帐务的许可.这不仅会影响到中国企业,同时也会影响到那些仰赖审计公司中国分支为其中国事业服务的跨国公司.那些无法找到美国认可审计公司的中国企业恐怕得摘牌,而根据路透数据,光在Nasdaq上市的中国企业总市值即达660亿美元.

对於中国而言,这可能被视为为了避免他国窥探而得付出的微小代价.任何形式的干预都是不受欢迎的.美国帐务监管机构耗费数年时间来达成一个模糊的协议,只是为了能够取代中国的审计查核.中国当局甚至可能认为这些企业在美国摘牌会对国内市场是一大提振:一名上海证交所官员曾表示,欢迎中国企业归国.

问题在於,尽管中国企盼能够自行打造出大型的会计事务所,但国内的会计公司仍缺乏信誉.中国海外上市公司往往有着古怪的股权结构,中国的审计业者对於处理这类状况经验无多.从中国的科技、银行及制造业所学到的经验来看,取得经验的最好办法不是加以封闭而是开诚布公,至少一开始是如此.对於审计公司有不同的对待方式无法造成加成的效果.(完)

--译文审校 王冠中

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