《热点透视》欧元区领导人出重拳应对危机

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briancon; 编译 许娜

路透伦敦6月29日电---欧元区领导人再次作出惊人之举,达成一项新协议.他们已设法为自己赢得更多时间--欧元区危机爆发以来他们所做的也主要就是争取时间.此次危机逼着各国政府既要解决眼前问题,也要矫正存在缺陷的欧元体系.从表面上看,德国做出了让步,意大利和西班牙今夏终於可以松一口气,隐藏的更重大的法国问题也可扫除.不过,德国总理默克尔总能在稍後提出极其苛刻的条件.

欧元区领导人声明仍有意在细节上含混不清,但在一定程度上让西班牙和意大利感到满意.首先,欧元区援助基金--欧洲稳定机制(ESM)将被允许直接为银行业重组资本,之前德国一直反对此提议.其次,援金将被要求用於"稳定市场",很可能是在必要时购买债券.最後,制约性准则应该也只会是确保疲弱的欧元区成员国信守当前财政和经济承诺,并遵循欧盟执委会的所谓"具体国家具体分析"的建议.

这不意味着默克尔突然丧失了警惕,并热烈响应南欧的危机应对方式.除了当下市场所关心的问题外,峰会迄今最重大的决定就是,计划在欧洲央行旗下创建一个单一的银行业监管机构.一旦该机构建立--总归需要好几个月,欧洲稳定机制(ESM)便能直接为银行业重组资本.此举被视为迈向欧洲银行同盟的第一步,但如果在更紧密的财政联盟问题上,德国无法获得夥伴国的妥协,那麽此监管机构便不太可能问世.更紧密的财政联盟意味着经济政策更加接近.

此计划的截止期限大约是年底.如果在此期间,西班牙和意大利的表现仍无法让市场信服,且若法国依然抵制进行其经济所需要的改革,那麽欧元区赢得时间的代价将只会是一场灾难.但目前,欧洲领导人正采取正确的应对之策.(完)

--译文审校 隋芬

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