《热点透视》巴克莱的责任归属追究不应该只到董事长Agius

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 蔡美珍

路透伦敦7月2日电---巴克莱(BARC.L)陷入操纵利率丑闻後,董事长Marcus Agius说"此事责任由我承担"并辞职下台.但责任不应该只追究到董事长为止.Agius被拉下台是应该的,因为他没能好好制衡执行长Bob Diamond.但Diamond对於投行部门巴克莱资本的企业文化以及其他缺失也负有责任.

Diamond扩张巴克莱资本的成就辉煌.但很难相信他会是整顿巴克莱资本的适合人选.去年在一场BBC演说中,他曾说"文化存在的证明,就在於没人注意时,人们行为举止会如何."

结果,不光是巴克莱数名交易员在他没注意时肆意妄为,Diamond自己也涉及一连串的相关讨论,而讨论内容最後导致巴克莱提出一个遭刻意压低的利率,以避免在信贷危机期间显露出自身体质脆弱.

这起操纵利率丑闻并非Diamond的唯一污点.他因为去年的表现而获得一笔巨额红利奖金,尽管他承认自己的表现"不令人满意".同时,在他掌舵之下的巴克莱,积极进行避税活动.

巴克莱或许希望这起事件的灾情能随着董事长Agius下台而止血.但这件丑闻持续发展,可能难以如其所愿.下一个关键场景将在7月4日,届时Diamond将接受传唤,出席国会特别财政委员会听证会.在英国政界争相攻击金融界的气氛下,这场听证会将十分煎熬,即使Diamond能够辩称不是只有巴克莱一家银行操纵利率.

除此之外,外界关注焦点将转向巴克莱新任董事长.巴克莱自然会同时从公司内部及外面物色人才;巴克莱内部的热门人选是Michael Rake,目前已获拔擢为副董事长.巴克莱需要的人选,不但要熟悉金融,而且必须够坚强,才能设法找人将Diamond换下.(完)

--译文审校 王冠中

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