《热点透视》Diamond应放弃奖金 以优雅身段离开巴克莱

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Chris Hughes 编译 王冠中
路透伦敦7月4日电---Bob Diamond应以优雅的身段离开巴克莱(BARC.L),而不是带一大笔钱走.以他有资格拿到的最大金额来看,Diamond放弃了接近3,000万英镑.但空手离开,对Diamond在金融界的前途来说会是最好的选择.
Diamond可以获得三笔款项.他的合约有12个月的通知期,因此他据此将获得补偿.一年的薪资、退休金和奖金可以高达1,300万英镑.而其现有奖励股票计划价值可能略高於前述金额,前提是他被评定为达成表现目标.最後,还有先前取得的限制性股票奖励,可在三年内分等值三部分执行,可能取得总值约250万英镑.
但董事会也可以认定Diamond可取得的金额比这少许多.首先,Diamond辞职是立即生效,因此通知期的规定可能不适用.而其离职,也可被视为是遭解雇,这点是合理的,因为Diamond已经成为该行的负担.若根据条款付钱,会变成奖励失败.
考绩奖金也只会是最高金额的一小部分,即使Diamond被认定为可领取奖金的离职者.Diamond自己坦言,巴克莱最近的表现并不理想,股价也疲弱不振.至於限制股的部分,应会有140万英镑的股票会被追回.
不管Diamond可以拿到多少钱,要是真的收下就太傻了,这不只是因为财务节制可能会让他更有良知.身为拥有投资银行背景的美国人,60岁的Diamond有可能会在一家美国金融机构取得高层职位.令苏格兰皇家银行蒙羞的Fred Goodwin就没有这麽幸运了.
然而,在华尔街任职需要与英国监管机构保有良好的关系.选择放弃奖金有助Diamond修复在英国的名誉.靠着与英国的关系在华尔街赚美元,这投资收益会很高.(完)
--译文审校 沈以文
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。