《热点透视》巴克莱想剥离投资银行业务非易举

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 George Hay
路透伦敦7月5日电---英国巴克莱银行(BARC.L)会发现要拆卸前任首席执行官(CEO)戴蒙德(Bob Diamond)亲手搭建的舞台有多么困难.最近请辞的戴蒙德花费逾15年心血才将巴克莱投资银行分支--巴克莱资本打造成全球最大的投行之一.自巴克莱资本在操纵Libor丑闻中扮演角色曝光後,该部门的战略地位受到质疑.就算新任CEO希望剥离这个曾让戴蒙德感到骄傲快乐的投行分支,实现起来却很困难.
现实中不乏经营成功的独立投行,比如高盛和摩根士丹利.但巴克莱资本不是一家等着被剥离,可与高盛划等号的投行.在巴克莱银行羽翼下的很大的一个好处是,巴克莱资本能以比高盛低出约50个基点的价格发债融资,比起摩根士丹利,发债成本就更低了,尽管这三家投行的利润都一样起伏很大.在投资者眼里,巴克莱资本是一家大到不能倒的、必然会得到救助的零售银行的附属公司.如果巴克莱资本成为独立实体,这个优势也许会消失殆尽.
巴克莱资本2011年的股东权益报酬率(ROE)只有10.4%,比资本成本率还低.如果为了1,680亿英镑无担保优先债券另外支付50个基点的利率,巴克莱资本将破费近8.5亿英镑,相当其2011年税前利润的近三分之一.如果成为独立实体,巴克莱资本也许还必须为巨额回购融资提供更多抵押品,反过来将给其资产负债表造成压力,从而进一步推高无担保优先债券的发行成本.
此外,据一名分析师称,巴克莱资本发行的无担保债券平均存续期不到三年,而美国同业通常超过五年.这位分析师还称,巴克莱资本的杠杆率相对高很多--按美国公认会计原则(GAAP)计算的总资产/有形股权比率为23倍,远高於高盛的11倍.巴克莱资本可以通过筹集更多股本来抵消发债成本的上升,但那将进一步压低回报.
要在这样不稳定的背景下成为独立实体,戴蒙德的接替者将需按接近账面价值的价格出售巴克莱资本,前提是有人愿意买下这个拥有庞大资产负债表规模的实体.另外一个选择是效仿苏格兰皇家银行行政总裁Stephen Hester,逐步解除投资银行分支的杠杆.但要想让巴克莱重新成为业务单调的零售银行,也许要耗费比15年更长的时间,而戴蒙德花了15年才有了今天的巴克莱.(完)
--编译 白云; 审校 田建华
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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