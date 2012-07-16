《热点透视》中国二季度GDP增速让人迷惑

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 兰秀娟
路透北京7月13日电---中国二季度7.6%的国内生产总值(GDP)增速是一个谜团.一方面,数据听上去并不那麽糟糕,稍高於全年增长7.5%的政府目标.但是,坊间及官方均有大量迹象表明,情况比该数字所显示的要差.经济仍在成长,但有可能是发生在错误的地方.
看看最近的工业数据.发电量同比持平.该指标通常代表着实际经济活动的情况.能源进口数据则讯号不一,1-5月石油进口上升,但国内原油产量下降.煤炭进口快速增长,但库存亦增.根据咨询公司AZ China,目前中国四分之一的铝业要靠政府支持来维持运转.
按理说,比GDP更让中国领导人关心的是就业.官方数据显示就业市场很紧张.但就业数据也让人难以理解.数据未纳入大约1.5亿农民工--而经济下行时他们应该属於最先被裁的那部分.另据调查显示,制造业和服务业都几乎没有增加人手.
坊间的证据亦令人沮丧.像浙江中江集团这样的事比比皆是.根据财新杂志,中江集团已身陷破产重整,该公司欠了中国建设银行约30亿元人民币(4.7亿美元)贷款.
那为何GDP的表现与此不同呢?答案可能在於有两个行业的情况好於预期.首先是银行业,6月该行业新增人民币贷款9,200亿元人民币(1,440亿美元),超出预期,但似乎是受短期贷款的驱动,换句话说,新增贷款不太可能进入长期投资领域,而且很可能使得陷入困境的借款人继续维系.
其次是房地产业--上述受困借款人中多数正是来自该行业.房地产数据显示,5-6月住宅投资增长35%,创2010年以来单月投资额的最大绝对增幅,这大概是因为银行贷款使风险较高的项目回暖.这可能是增长,但算不上是一场均衡复苏的开始.(完)
--译文审校 隋芬
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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