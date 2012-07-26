《热点透视》中海油与中国政府的关系不足为虑

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 John Foley 编译 王冠中
路透北京7月24日电---中国海洋石油(0883.HK)以150亿美元收购加拿大石油生产商NexenNXY.TO的反对者,主要论点是,中海油是中国共产党派出的特洛伊木马.相同的担忧也曾在2005年破坏了中海油收购美国优尼科(Unocal)的努力.这样的论调是毫无帮助的.中海油有国家持股是事实,但是国家对其的控制不过是纸老虎.
国有中国海洋石油总公司持有中海油64%的股权.然而,在中国三大石油生产商中,中海油的规模最小,且可能自主权也最高.尽管中国石化(600028.SS)和中国石油(601857.SS)均有政府要员担任高管,但中海油无此情况.中海油本质上更为对外,其创立目的是寻求成立海外合资企业的机会,主要是透过签订西方式的合约实现.
中国政府会对油企施加影响,不过是隐密地进行.但对大型石油企业来说,政治权力的影响分散且薄弱,因为中国缺乏一个专管能源业的政府部门.油企高管是由一个机构遴选,但价格却由另一个机构制定.中国国务院制定国家能源战略.而官方干预主要是以阻止不良交易的形式进行,而非强迫进行交易,或是摆布东道国.
诋毁者仍会认为这些企业的政治联系太过紧密.然而大型油企会牵动政治,也会影响到其它层面.大型石油企业通常都是缴税大户.尽管毛泽东时代的"石油帮"已成为历史,但有数个政府领导人拥有在石油行业的多年工作经验.前中石化董事长苏树林就可能是下一代领导层中的一员.
这样强大的游说力量说明油企利润不再是马後炮.据汇丰的分析,中国2011年扩大能源税的同时,也调降了一项特殊石油税负,让油企得以稍微减轻负担.尽管中国政府与石油企业的关系密切,但认为北京当局主宰着一切,似乎也太过以偏概全.
诚然,中海油仍存在许多公司治理问题.在其10名董事中,只有四名是独立董事.持少数股权的股东对於Nexen收购案无权置喙.但这些并非政治问题,而是更加关乎单一大股东投资风险的问题.若有人需要为中海油感到担忧,应该那些少数股权股东,而非西方政坛人士.(完)
--译文审校 白云
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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