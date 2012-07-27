《热点透视》Facebook上市後的首张成绩单恐使其失去更多朋友

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧
路透纽约7月26日电---Facebook(FB.O)在上市後首度公布的财报使其又失去了一些朋友.这家社群网路业者营收较上年同期成长32%.如果是一家卖牙膏或啤酒的业者,那这样的成长力道看起来棒得不得了,但对於一家最近才刚刚轰动上市的科技业者而言就没那麽了不起了.更糟糕的是,就算不计入股权激励相关支出,其获利及利润率也都受到冲击.Facebook正卯足全力投资,但投资人期望的是能够有实质报酬,如今这样的期望落空.
显而易见的是,Facebook面临移动服务的难题.通过智能手机了解朋友动态的用户数持续激增,如今已远超过5亿人次,超过总用户数的一半.有了移动设备,人们不必坐在电脑前,就可以更加频繁的登陆社交网站,其巨大优势是不言而喻.不幸的是,截至目前此一趋势弊大於利.广告客户尚未就此情势变化调整预算,因此他们支付的广告收视及点击费用下降.在美国,Facebook上平均每位用户接收到的广告数量实际上有所减少.该公司表示,受到移动服务成长影响,游戏营收已经有好几季呈现持平.
不过这也是一个契机.公司高管认为,广告客户终将会跟随大众脚步投入移动服务.若是如此,利润率将会上扬,Facebook将占据有利地位.这也就是该公司大举支出的原因,除了耗资10亿美元收购Instagram外,还大举招聘工程师,并推出赞助商内容等新型态的广告.
然而日趋明显的是,在转向移动服务的过程中势必需要进行投资,意味着投资人会更晚取得报酬,取得多少也不那麽确定.也难怪投资人会出脱持股,财报出炉後便把股价给打掉10%.投资人对於继续持有获利成长幅度只有8%的股票不感兴趣.尽管Facebook估值下滑,但该公司市值仍达2012年营收估计值的八倍有余.除非Facebook能够在短期内搞清楚移动服务的获利模式,否则其梦想将会更难堪地破灭,股价将进一步遭殃.(完)
--译文审校 程琳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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