《热点透视》IMF在刺激及紧缩政策建议上的矛盾

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell;编译 许娜

路透伦敦1月25日 - 全球经济仍在艰难地寻求加快增长.国际货币基金组织(IMF)建议祭出刺激举措,但有些状况下或许该采取撙节措施.

英国方面,IMF已对其所认定是撙节的举措感到厌倦,其首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)呼吁该国"重新评估财政政策".但在日本,IMF则警告道,激进的新刺激举措"隐含重大风险".极具讽刺意味的是,该组织号召日本所采取的措施,正是英国已然推出的"中期财政整顿计划".

IMF对英国的评估看来并不精确.事实上,英国政府已经放松了撙节政策:其可能无法达到稍早定下的赤字目标,但并未宣布进一步收紧政策.此外,财政政策也称不上紧缩.今年英国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比或许约达8%,是目前为止欧洲主要大型经济体中的最高水平.再者,英国经常帐赤字与GDP之比约达3%,表明英国贸易伙伴国受到英国消费者良好需求的支撑.或许,与其批评英国的紧缩政策,IMF更应该称赞下该国的刺激措施.

与此同时,日本正着手实施额外的刺激举措,而IMF对此感到担忧.该组织写道,"刺激举措带来的经济复苏可能为时短暂,而且债务前景明显恶化."诚哉斯言.日本一次次祭出财政刺激举措,对经济增长的提振作用犹如昙花一现,却持续推高了债务.IMF的确似乎同意了日本采取额外货币刺激措施的计划.但还是有理由提出高度质疑.新政策已压低了日圆汇率,但对贷款、增长和通胀的最终影响还有很大不确定性.

IMF应该为日本提供些什么建议呢?结构性问题很重要.要想刺激人口不断减少、迅速老龄化且倾向储蓄的日本社会增加支出,并非易事.外来移民的增加或许会带来帮助,但这不属于IMF的管辖范畴.

日本可能是个极端的例子,但在政府竭力争取经济成长之际,明白并非所有的方法都能从财政和货币政策层面找到很重要.否则,将是很危险的,可能会把债务推到难以为继的水平,并使危机持续恶化,正如IMF似乎担心日本的那样,不过这种担忧在英国并不存在.(完)

(译文审校 张明钧)

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