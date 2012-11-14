《热点透视》IMF与欧元区财长的意见分歧将给希腊增添更多痛苦

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 艾茂林
路透伦敦11月13日电---希腊债务危机就好像希腊神话中的特洛伊战争.战争持续长达10年,参战者的命运为奥林匹斯山上诸神的奇思异想和个人恩怨所掌控.而如今的众神--国际货币基金会(IMF)和欧元区财长--争吵不断,无法确定什麽才是缓解希腊痛苦的最佳办法,这无形中加深了希腊的痛苦.
希腊无疑正饱受折磨:2010和2011年该国经济滑坡11.7%,而2014年的国内生产总值(GDP)预计会比2010年首份援助协议预估的还要低24%.该国政府刚刚勉力推出了新的减支和增税措施,希望换来欧元区330亿欧元的援助资金.
争论焦点在於什麽办法才能让希腊债务变得可以持续.发放第二笔援助金时,贷款机构武断设下目标,要求希腊到2020年把债务降至GDP的120%水平.但希腊偏离了轨道.欧元区希望把2020年的期限往後延迟两年,但IMF想要维持不变,其暗示如果希腊的公共债权人--政府和欧洲央行(ECB)--同意扣减所持债务,希腊就能够按时达成这个目标.
然而就算是诸神的推理也可能有误.债权人认为希腊债务/GDP之比到2020年会降到144%,但巴克莱资本预计只能降到177%,而如果改革计划未严格实施,就只能降到186%.
欧洲面对的挑战在於,找到一个德国可以接受的办法来降低希腊债务.但等得越久,希腊的前途就愈发扑朔迷离.若迟迟不拿出一个决定,希腊政府可能会发现难以坚持改革.另一方面,不能让德国感到他们为无止尽的财政转移支付开启了大门,并且德国总理梅克尔希望避免在2013年9月的议会选举之前作出决定.
解决方案之一,就是将希腊未来的资金支付同其经济表现挂钩,这或许有助於化解希腊经济需求和德国政治压力之间的矛盾.但实际情况是,想要等众神作出决定,希腊恐怕无法再等10个月了.(完)
--译文审校 侯向明
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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