《热点透视》IMF在刺激及紧缩政策建议上的矛盾

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell;编译 许娜
路透伦敦1月25日 - 全球经济仍在艰难地寻求加快增长.国际货币基金组织(IMF)建议祭出刺激举措,但有些状况下或许该采取撙节措施.
英国方面,IMF已对其所认定是撙节的举措感到厌倦,其首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)呼吁该国"重新评估财政政策".但在日本,IMF则警告道,激进的新刺激举措"隐含重大风险".极具讽刺意味的是,该组织号召日本所采取的措施,正是英国已然推出的"中期财政整顿计划".
IMF对英国的评估看来并不精确.事实上,英国政府已经放松了撙节政策:其可能无法达到稍早定下的赤字目标,但并未宣布进一步收紧政策.此外,财政政策也称不上紧缩.今年英国预算赤字与国内生产总值(GDP)之比或许约达8%,是目前为止欧洲主要大型经济体中的最高水平.再者,英国经常帐赤字与GDP之比约达3%,表明英国贸易伙伴国受到英国消费者良好需求的支撑.或许,与其批评英国的紧缩政策,IMF更应该称赞下该国的刺激措施.
与此同时,日本正着手实施额外的刺激举措,而IMF对此感到担忧.该组织写道,"刺激举措带来的经济复苏可能为时短暂,而且债务前景明显恶化."诚哉斯言.日本一次次祭出财政刺激举措,对经济增长的提振作用犹如昙花一现,却持续推高了债务.IMF的确似乎同意了日本采取额外货币刺激措施的计划.但还是有理由提出高度质疑.新政策已压低了日圆汇率,但对贷款、增长和通胀的最终影响还有很大不确定性.
IMF应该为日本提供些什么建议呢?结构性问题很重要.要想刺激人口不断减少、迅速老龄化且倾向储蓄的日本社会增加支出,并非易事.外来移民的增加或许会带来帮助,但这不属于IMF的管辖范畴.
日本可能是个极端的例子,但在政府竭力争取经济成长之际,明白并非所有的方法都能从财政和货币政策层面找到很重要.否则,将是很危险的,可能会把债务推到难以为继的水平,并使危机持续恶化,正如IMF似乎担心日本的那样,不过这种担忧在英国并不存在.(完) (译文审校 张明钧)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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