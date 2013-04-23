《热点透视》IMF需要对经济增长提出更具创造力的想法

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Christopher Swan/Edward Hadas
路透纽约/伦敦4月22日 - 雷曼兄弟破产后至今已近五年，但几乎所有发达国家仍未摆脱经济低迷状态。现在亟需的是明智的建议。这对国际货币基金组织(IMF)来说是一个良机，但要针对经济增长提出更具创造力的想法。
眼下的问题显而易见。IMF预计发达国家今年国内生产总值(GDP)仅增长1.2%，增速是本世纪前十年中期的一半。由于这些国家一直没有完全从雷曼兄弟破产后的经济衰退中复苏，当前的增长率看起来尤其可怜。
似乎还没有什么明智的政策产生效果。财政撙节、财政刺激、宽松货币政策和结构性改革都不管用。根据IMF在上周召开的春季会议上的表现，IMF与其他主流经济专家并无两样，除了那些老生常谈以外没有什么其他建议。比如，日本要推进其所有激进刺激政策。IMF对经济持乐观看法，如果2013年GDP料增长1.6%也称得上是乐观的话。
但整体信心仍阴气沉沉。雪上加霜的是，中国最近公布的GDP数据也令人失望。中国是全球经济增长主要引擎。即便如此，IMF的主要建议还仅限于政策调整：英国要放宽紧缩力度，日本大规模财政预算要降低。即便其成员国遵从这些指导，虽然这是不可能的事情，或许也不会产生明显的效果。
IMF是时候换换角度了。日本野村总合研究所首席分析师辜朝明认为，去杠杆化过程--减少资产负债表的影响可能会是一个富有成果的研究领域。他认为，只有时间可以恢复对举债的信心，这将提振增长，不过或许至少需要10年的时间。深入研究一下人口结构或许会发现还有另外的难题。人口老龄化和消费支出不振不能单靠改变政策解决，无论这些政策多么极端或巧妙。
IMF假装比其提供建议的国家懂得更多时，虽然不会比其他人有更大的损失，但看起来有些愚蠢。由于许多专家的看法都令人困惑，如果IMF能从广泛的分析中得出真正具有洞察力的看法--而不是提出这样多的建议--将使其成为更有价值的资源。(完)
(编译 李爽; 审校 戴素萍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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