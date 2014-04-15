《热点透视》拖延IMF改革 美国在拿自身利益冒风险

资料图片：2012年10月于东京召开的IMF和世行年度会议现场的IMF标识。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann 编译 石冠兰

路透纽约4月14日 -美国阻止国际货币基金组织(IMF)的改革进程，是在拿自身利益冒险。各国财长在参与IMF春季会议时，对美国国会拒绝支持赋予IMF更多借款额度、以及不愿给予中国和巴西等国更多话语权的做法大加鞭挞。激烈的批评本身不会给美国带来什么损害。不过若成员国投票反对援助乌克兰以及其他美国支持的项目，将会使美国的拖延付出不菲代价。

基本上国会共和党批评人士的观点是，2010年提议的改革方案将降低美国的影响力以及对IMF支出的控制能力。然而改革举措仍将维持美国对IMF重大决议的否决权，只是削减了欧洲的投票权。而且过去30年来，IMF向美国支付了大约300亿美元贷款利息，纳税人没有分毫损失，值得山姆大叔更具信心。

IMF是美国政策颇具成本效益的拥护者。比如，美国纳税人可以只拿出10亿美元的信用担保，就能换取乌克兰与西方结盟。然而，IMF提议的贷款额度可能至少是这一数字的14倍之多。IMF还向美国看重的项目投入了大量资源，比如苏联解体后，用于稳定东欧国家的项目。

如果美国疏离巴西等其他大型新兴国家，那么IMF的合作项目难度将加大。金砖国家及其同盟国家有能力造成IMF出现僵局。由于对迟迟不授予巴西更多投票份额感到不满，巴西已开始反对向乌克兰提供大额贷款。

还出现了将未来资源从IMF分流至金砖国家银行或亚洲清迈货币互换协定等竞争性机构的传言。而美国在那两个机构将毫无影响力可言。

美国的IMF伙伴国也明显失去了耐心。代表世界最大经济体的20国集团(G20)已向美国国会发出年底的最后通牒，现在的口头威胁将转化为严重危害美国利益的行动。山姆大叔的最佳选择是不要以为批评声音都是虚张声势。(完)

(译文审校 高琦)

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