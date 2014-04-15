《热点透视》拖延IMF改革 美国在拿自身利益冒风险

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Christopher Swann 编译 石冠兰
路透纽约4月14日 -美国阻止国际货币基金组织(IMF)的改革进程，是在拿自身利益冒险。各国财长在参与IMF春季会议时，对美国国会拒绝支持赋予IMF更多借款额度、以及不愿给予中国和巴西等国更多话语权的做法大加鞭挞。激烈的批评本身不会给美国带来什么损害。不过若成员国投票反对援助乌克兰以及其他美国支持的项目，将会使美国的拖延付出不菲代价。
基本上国会共和党批评人士的观点是，2010年提议的改革方案将降低美国的影响力以及对IMF支出的控制能力。然而改革举措仍将维持美国对IMF重大决议的否决权，只是削减了欧洲的投票权。而且过去30年来，IMF向美国支付了大约300亿美元贷款利息，纳税人没有分毫损失，值得山姆大叔更具信心。
IMF是美国政策颇具成本效益的拥护者。比如，美国纳税人可以只拿出10亿美元的信用担保，就能换取乌克兰与西方结盟。然而，IMF提议的贷款额度可能至少是这一数字的14倍之多。IMF还向美国看重的项目投入了大量资源，比如苏联解体后，用于稳定东欧国家的项目。
如果美国疏离巴西等其他大型新兴国家，那么IMF的合作项目难度将加大。金砖国家及其同盟国家有能力造成IMF出现僵局。由于对迟迟不授予巴西更多投票份额感到不满，巴西已开始反对向乌克兰提供大额贷款。
还出现了将未来资源从IMF分流至金砖国家银行或亚洲清迈货币互换协定等竞争性机构的传言。而美国在那两个机构将毫无影响力可言。
美国的IMF伙伴国也明显失去了耐心。代表世界最大经济体的20国集团(G20)已向美国国会发出年底的最后通牒，现在的口头威胁将转化为严重危害美国利益的行动。山姆大叔的最佳选择是不要以为批评声音都是虚张声势。(完)
(译文审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。